Die iRobot Corporation (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein Technologieunternehmen, welches Roboter entwickelt, produziert und vermarktet. Der Bereich der Haushaltroboter umfasst den Staubsauger-Roboter Roomba, den Bodenwischroboter Scooba, den Poolreiniger-Roboter Verro und den Dachrinnenreiniger Looj. Die Geräte sind per Knopfdruck völlig autonom und benötigen keine zusätzliche menschliche Steuerung. Außerdem führt das Unternehmen den Bildungsroboter Create, welcher von Lehrern, Studenten und Entwicklern programmiert werden kann. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von iRobot Corporation (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Widerstand von Wettbewerbshütern gebe Amazon seine Pläne zum Kauf des Robotersauger-Herstellers iRobot auf. Die EU-Kommission habe die Gefahr gesehen, dass Amazon auf seiner Handelsplattform Rivalen von iRobot behindern könnte. Bei dem Roboter-Spezialisten habe die Aufkündigung des Deals sofort Konsequenzen: Mit 350 Mitarbeitern müsse fast ein Drittel der Belegschaft gehen. Der langjährige Chef Colin Angle ziehe sich zurück.Bei der Ankündigung im August 2022 sei die Übernahme 1,7 Milliarden Dollar schwer gewesen. Später sei der Preis auf rund 1,4 Milliarden Dollar gesenkt worden, nachdem sich iRobot einen neuen Kreditrahmen gesichert habe. Dem Anbieter stehe eine Zahlung von Amazon von mehr als 90 Millionen Dollar für die Absage des Kaufs zu.Amazon und iRobot hätten sich am Montag enttäuscht gezeigt. Durch die Aufgabe der Übernahme würden Verbraucher schnellere Innovationen und bessere Preise entgehen, habe Amazon-Manager, David Zapolsky, kritisiert.Amazon habe mit dem Kauf des Branchenpioniers seine Rolle im vernetzten Zuhause ausbauen wollen. Bekannt sei iRobot vor allem für seine selbstfahrenden Sauger unter dem Markennamen Roomba. Neuere Modelle würden dabei mithilfe von Kameras einen 3D-Scan des Haushalts erstellen und sollten dank künstlicher Intelligenz zum Beispiel auf dem Boden liegenden Kabeln oder Hundekot ausweichen. Die US-Firma sei ein Pionier bei Roboter-Saugern gewesen. Inzwischen gebe es Geräte dieser Art von vielen Anbietern.Die iRobot-Aktie lag im frühen US-Handel um gut zehn Prozent im Minus, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Amazon-Kurs sei praktisch unverändert gewesen. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link