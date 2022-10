Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen.



home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) unter die Lupe.XXXLutz wolle den Berliner Online-Möbelhändler home24 übernehmen. Der Möbelriese habe am Mittwochabend mitgeteilt, er beabsichtige den Aktionären von home24 im Rahmen eines Übernahmeangebots 7,50 Euro je Aktie anzubieten. Die Aktie springe um über 120 Prozent an. Wie an der Börse üblich, würden im Windschatten weitere E-Commerce-Aktien mit anziehen."Der Aktionär" habe bereits über die Details des Übernahmeangebots berichtet: Die home24-Offerte liege um 124 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie am Dienstag, sei allerdings weit vom Ausgabekurs beim Börsengang im Juni 2018 von 28,50 Euro entfernt. Die Führungsspitze von home24 unterstütze das Übernahmeangebot.Wie viele andere Onlinehändler leide auch home24 unter sinkenden Umsätzen, weil die Konsumenten angesichts des Ukrainekrieges und der hohen Inflation ihr Geld zusammenhalten würden. home24 selbst habe erst im Frühjahr die Übernahme der Haushaltswaren-Kette Butlers abgeschlossen.home24-Chef, Marc Appelhoff, habe gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt, gerade angesichts der aktuellen Konsumflaute werde der neue Investor home24 mehr Robustheit verschaffen. Das Unternehmen werde bei Einkauf und Logistik von der Unterstützung des Möbelriesen profitieren, aber weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren. Westwing seien gefragt.Daneben würden aber auch Werte aus anderen Branchen wie die Aktien der E-Commerce-Fahrradplattform Bike24 , der digitalen Modeplattform About You oder die Papiere der Global Fashion Group als führendes Lifestyle- und Modeunternehmen nach monatelanger Talfahrt in den Fokus von Spekulanten rücken."Der Aktionär" bleibt bei derartigen Übernahmespekulationen vorerst an der Seitenlinie, wird weitere M&A-Aktivitäten und potenzielle Übernahme-Kandidaten aber branchenübergreifend unter die Lupe nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)