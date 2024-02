Ein relativer Verlierer des noch jungen Jahres sei Gold, das unter dem stärkeren US-Dollar und den höheren Zinsen leide. Jedoch seien die Experten zuversichtlich, dass Edelmetalle wie in früheren Zyklen auch zu den relativen Gewinnern gehören sollten, sollten die ersten Zinssenkungen einsetzen. Dasselbe dürfte auch für Nebenwerte gelten, die dieses Jahr auch noch hinterherhinken würden.



Die Q4-Berichtssaison sei in vollem Gange - von den bisher berichteten S&P 500-Unternehmen (ca. 55%) hätten knapp 80% die Gewinnerwartungen übertroffen. Auf politischer Ebene nehme das Superwahljahr 2024 im Februar mit den Wahlen in El Salvador, Aserbaidschan, Pakistan, Indonesien, Weißrussland und Kambodscha an Fahrt auf. Seit Februar seien auch die Vorwahlen in den USA im Blickpunkt, wo bis zum Super Tuesday (5. März) in fast 40% aller US-Staaten Wahlen stattgefunden hätten.



Am Dienstag stünden die VPI-Zahlen (Jan.) für die USA und die ZEW-Umfrage (Feb.) für Deutschland an. Mittwoch würden die BIP-Zahlen für die Eurozone und am Donnerstag die Industrieproduktions- (Jan.), Arbeitsmarkt- (Feb.) und vorläufigen Einzelhandelsdaten (Jan.) für die USA folgen. Freitag würden die US-Erzeugerpreisinflation (Jan.) und der vorläufige Stimmungsindikator (Feb.) der Universität Michigan veröffentlicht. In der Folgewoche würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices (Jan.) für die USA und Eurozone sowie das US-FED-Protokoll veröffentlicht. (Ausgabe vom 12.02.2024) (13.02.2024/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Angesichts weiterhin starker US-Wirtschaftsdaten und nach falkenhaften Tönen wichtiger FED-Mitglieder sind die Zinsen zuletzt weiter gestiegen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Eine US-Leitzinsreduzierung für März sei nahezu vollständig ausgepreist worden. Anders als in den letzten beiden Jahren scheine der höhere Zins aber Aktien nicht zu belasten - im Gegenteil, die Bewertungen seien weiter angestiegen und DAX sowie S&P 500 hätten neue Allzeithochs erreicht. Und auch in China hätten sich die Aktien zuletzt zumindest erholen können, nachdem die Regierung massive Stimuluspakete zur Stützung der heimischen Aktienmärkte angedeutet habe.