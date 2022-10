Europa sei durch den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen und Handelsunterbrechungen hart getroffen worden und bleibe besonders anfällig für Entwicklungen auf den Energiemärkten.



Die Wirtschaftstätigkeit sei gedämpft und der Industriesektor leide weiterhin unter Lieferengpässen und der schwachen weltweiten Nachfrage. Der Arbeitsmarkt sei zwar nach wie vor gesund, doch das Lohnwachstum könne mit der Inflation nicht Schritt halten. Dementsprechend sei das Verbrauchervertrauen auf einem historischen Tiefstand, wobei die Verbraucher unter dem starken Rückgang des real verfügbaren Einkommens und einer Schwächung ihrer Kaufkraft leiden würden.



Die rekordhohe Inflation sei in erster Linie auf den starken Anstieg der Energiepreise und die Abschwächung des Euro zurückzuführen. Allerdings weite sie sich langsam aus und verfestige sich. Die EZB habe erst im Juli mit der Straffung ihrer Geldpolitik begonnen, in einem Umfeld, in dem sich das Wirtschaftswachstum bereits verlangsamt habe. Die erklärte Entschlossenheit der EZB, die Inflation energisch auf das Zielniveau zurückzuführen, lasse eine Rezession im Jahr 2023 immer wahrscheinlicher erscheinen. Die Fiskalpolitik werde die negativen Auswirkungen der Stagflation abmildern können, aber insgesamt erscheine eine Rezession im zweiten Halbjahr fast unvermeidlich.



Fokus: China



Der Nationale Volkskongress habe für 2022 ein ehrgeiziges offizielles BIP-Wachstumsziel von 5,5% angekündigt, doch hätten die Verantwortlichen bereits stillschweigend eingeräumt, dass dieses Ziel nicht zu erreichen sein werde. Die chinesische Wirtschaft habe sich schon seit einiger Zeit verlangsamt und werde durch eine Verschärfung der Regulatorik, wiederholte Covid-Ausbrüche und strenge Lockdowns/Schließungen großer Wirtschaftszonen gebremst.



Der Immobiliensektor befinde sich in einer tiefen Krise und zeige besorgniserregende Anzeichen von Überinvestitionen und Überschuldung. Trotz starker geld- und fiskalpolitischer Unterstützung zur Ankurbelung des Wachstums sei der Inlandskonsum schwach und das Kreditwachstum gering, da Unternehmen und Haushalte die Wirtschaftsaussichten weiterhin pessimistisch einschätzen würden.



Eine akkommodierende Politik werde das Wachstum weiterhin ankurbeln, aber eine übermäßige Verschuldung, eine nachlassende Nachfrage und Spannungen zwischen wirtschaftlichen Zielen und gesundheitlichen Bedenken würden das Wachstum für den Rest des Jahres wahrscheinlich weiterhin behindern. Die geopolitischen Spannungen mit den USA wegen Taiwan seien eine zusätzliche Sorge für China und auch die Weltwirtschaft.



Werde die Weltwirtschaft eine weiche Landung erreichen und eine Rezession vermeiden?



Die Wirtschaftsdaten seien heterogen und die Unsicherheit sei groß. Die Kluft zwischen harten und weichen Faktoren vergrößere sich: Umfragen würden auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hindeuten, während die harten Faktoren relativ stabil bleiben würden.



Vor dem Hintergrund eines stabilen Arbeitsmarktes halte sich der Konsum recht solide, während das Vertrauen der Verbraucher und der Unternehmen fast auf dem niedrigsten Stand des Zyklus liege. Das Produktionsgewerbe zeige Anzeichen von Trägheit und die Immobilienmärkte in der ganzen Welt würden, mit besorgniserregenden Anzeichen von Überinvestitionen und drohenden Immobilienkrisen, rasch erkalten.



Die Inflationsentwicklung und die Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften würden entscheidend sein, um eine Rezession zu vermeiden. Bleibe die Inflation hoch, würden die Zentralbanken ihre Politik weiter straffen, die Wirtschaftsaussichten würden sich verschlechtern und die Rezessionsrisiken würden zunehmen.



Im Laufe des Sommers hätten Anzeichen für eine Abschwächung der Gesamtnachfrage, eine gewisse Entspannung auf der Angebotsseite und ein Rückgang der Rohstoffpreise den Märkten Hoffnung gegeben, dass die Zentralbanken ihre Politik neu justieren könnten, um die erhoffte weiche Landung zu erreichen.



Die Zentralbanken würden jedoch klare und überzeugende Beweise für einen Rückgang der Kerninflation brauchen, um ihren Straffungspfad zu überdenken. Indikatoren wie Löhne, Versorgungsleistungen, Versicherungspreise und Mieten würden darauf hindeuten, dass sich der Inflationsdruck verfestigt habe und dass ein stärkerer struktureller Inflationsdruck bestehe.



Verfestigte Inflation erfordere mehr Zeit für eine erfolgreiche Politik. Die Zentralbanken hätten deutlich gemacht, dass sie entschlossen seien, die Inflation zu senken und es nicht eilig haben, zu einem akkommodierenden Kurs überzugehen.



Werde sich das Stagflationsszenario in eine Rezession verwandeln oder würden die Zentralbanken in der Lage sein, die jeweiligen Volkswirtschaften in eine weiche Landung zu steuern?



Das Erreichen von Preisstabilität werde eine längere Periode straffer Geldpolitik und höherer Renditen erfordern. Die Zentralbanken würden ihre Politik weiter straffen und die Zinsen weiter anheben, um zu verhindern, dass sich die Inflationserwartungen entankern und so zu einer globalen Verlangsamung und schließlich zu einer möglichen Rezession führen würden. (Ausgabe 10 vom Oktober 2022) (05.10.2022/ac/a/m)







