Sportwettenanbieter, die an die Börse gingen

Betsson AB

Bet-at-home.com AG

888 Holdings

888 Holdings ist der Anbieter, der unter anderem hinter 888.com steht. Das renommierte Unternehmen wurde 1997 gegründet und verzeichnet inzwischen rund 24 Millionen registrierte Nutzer. Der Umsatz lag 2019 bei über 560 Millionen Euro. Seit 2005 ist 888 Holdings PLC an der britischen LSE (London Stock Exchange) gelistet. Die Übernahme hochrangiger Konkurrenten wie bwin.party Digital Entertainment war 2015 im Gespräch, scheiterte dann allerdings doch.



Ähnlich wie die Aktie der Bet-at-home AG auch, performt 888 Holdings für Langzeitanleger eher enttäuschend. Eine Aktiencheck.de-Analyse zu 888 Holdings aus dem Jahr 2021 erwies sich als goldrichtig, denn die Gesamteinschätzung fiel auf "Verkaufen". Der Aktienkurs bewegt sich seither weiter abwärts und liegt inzwischen sogar unter der 1-Euro-Grenze. Seine besten Zeiten im zweiten Halbjahr 2021, als die Aktie bei 4,57 Euro lag, sind also erst einmal vorbei.



Entain PLC

Entain haben Sie womöglich noch nicht als Sportwettenanbieter wahrgenommen, das Unternehmen ist jedoch kein unbekannter Player auf dem Markt. 2004 wurde das Unternehmen unter dem Namen GVC Holdings gegründet, die Umbenennung erfolgte erst 2020.



Es handelt sich europaweit um einen der führenden Anbieter. Unternehmen bzw. Plattformen wie Sportinbet, bwin, Coral, Neds International und Ladbrokes gehören inzwischen dazu. Im Laufe der Zeit wurde Entain an der Londoner Börse gelistet und unter dem FTSE 100 Index geführt.



Beim Blick auf den Aktienchart der vergangenen 5 Jahre entsteht spontan der Eindruck: solide trotz einiger Hochs und Tiefs. Auch die Corona-Pandemie wirkte sich auf das Unternehmen aus. Sein Kurshoch vom Herbst 2021 ist inzwischen vorbei, doch seither entwickelt sich der Kurs der Aktie stabil.



Pferdewetten.de AG

Auch Anbieter von vergleichsweise weniger populären Sportarten wie dem Pferderennen haben inzwischen den Börsengang geschafft. Der Anbieter pferdewetten.de hat sich genau darauf spezialisiert. Das Angebot findet sowohl online als auch offline statt, obwohl das Onlineangebot den Kernbereich der Geschäftstätigkeit ausmacht.



Mit über 30.000 registrierten Nutzern zählt das Unternehmen in Deutschland zu den führenden Anbietern für Online-Sportwetten im Bereich Reitsport. Eine weitere Besonderheit: Die Pferdewetten.de AG hat mehr als 170.000 Aufzeichnungen von Pferderennwettbewerben archiviert. Mit dieser Masse an Videomaterial zählt das Unternehmen zu einem der weltweit größten Archive in diesem Bereich.



Die heutige pferdewetten.de AG wurde 1997 unter dem Namen e.multi Digitale Dienste AG gegründet, später erfolgte die Umbenennung in Sportwetten.de AG. Der Börsengang fand im Jahr 2000 statt. Schaut man sich den Aktienchart seither an, wird klar: Obwohl Pferderennen weniger beliebt sind, als beispielsweise Fußball, stieg der Kurs verlässlich an. Lediglich 2010 gab es einen größeren Kursrutsch. Im vergangenen Jahr pendelte der Kurs zwischen 10 und 20 Euro und kontne sich in den letzten 3 Monaten stabilisieren. Das Geschäftsjahr 2022 verlief planmäßig und die Sterne für 2023 stehen gut.



Lohnt sich die Investition in Gambling/Casino-Anbieter an der Börse?

Die Beliebtheit der Gaming-Industrie spricht durchaus dafür, sich Aktien von Sportwettenanbietern näher anzusehen. Wie Sie an den hier vorgestellten Beispielen sehen können, performen diese allerdings sehr unterschiedlich. Als Anbieter für Casino-Games und Sportwetten an der Börse notiert zu sein, verspricht also noch keinen guten Kurs.



Experten schätzen die Investition als Wagnis ein. Beachten Sie daher immer einige Grundsätze zu Ihrer Sicherheit: Setzen Sie sowohl bei Sportwetten als auch beim Aktienhandel nur Geld ein, wenn Sie einen Verlust verkraften könnten. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie in diesen Bereichen noch unerfahren sind. Gerade bei Aktien im Bereich der Wettanbieter und Onlinecasinos sollten Sie den Kursverlauf genau im Blick behalten, um den passenden Zeitpunkt für ein Abstoßen nicht zu verpassen. (14.04.2023/ac/a/m)









