Das Geschäftsmodell mit der KI sei besonders interessant, weil es sich leicht mit den bereits etablierten Geschäftsfeldern vieler Tech-Riesen verbinden lasse. Meta und Alphabet hätten Zugang zu riesigen Datenmengen, mit denen eine KI trainiert werden könne. Microsoft stelle schon jetzt einen großen Teil der Recheninfrastruktur für Unternehmen wie OpenAI mit ihrer KI ChatGPT, und NVIDIA baue Chipsätze für die Rechenprozesse. Apple, Alphabet und Microsoft würden den Markt der Endgeräte und -nutzer kontrollieren, auf denen das Potenzial für KI besonders hoch sei. Es gebe also große Synergien mit den bereits etablierten Geschäftsmodellen.



Auch wenn aktuell vor allem die glorreichen Sieben vom Wachstumstrend KI profitieren würden, könnte sich das Wertschöpfungspotenzial am Ende an ganz anderer Stelle materialisieren. Anleger sollten sich bewusst machen, dass KI auch in anderen Sektoren ihr Potenzial für schöpferische Zerstörung entfalten könne. Der Staffelstab der Wertschöpfung werde von den Enablers an die Adopters weitergereicht werden. Am Ende könnten also gerade jene Unternehmen profitieren, die besonders gewinnbringende Anwendungsbereiche für die KI finden und erschließen würden. Man denke hier beispielsweise an die Pharmaindustrie oder auch die Anbieter von CRM-Software.



Ein anderer Sektor voller Monopolisten sei die Herstellung der nötigen Rechenkapazitäten und Mikrochips. Egal welche KI sich am Ende etabliere, sie werde enorme Rechenkapazitäten benötigen. Unternehmen wie TSMC, NVIDIA oder ASML, die in ihren jeweiligen Bereichen der Chipherstellung marktführende Rollen einnehmen würden, hätten damit auch ein besonderes Potenzial, vom KI-Trend zu profitieren. Diesen Unternehmen könne es am Ende des Tages egal sein, welche KI sich durchsetze, denn jede werde die Nachfrage nach neuen, leistungsfähigeren Chips gleichermaßen befeuern.



Die glorreichen Sieben würden weiter Wachstumstreiber bleiben. In einer schwierigen Konjunkturphase, die von Volatilität und geopolitischen Unsicherheiten geprägt sei, stelle nachhaltiges Wachstum ein knappes Gut dar. Die enormen Gewinne seien ein weiteres Zeichen für die Robustheit und Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle. Vor diesem Hintergrund sei die auch auf den ersten Blick hohe Bewertung zu relativieren. In näherer Zukunft gebe es vermutlich einfach keine Herausforderer, die mit einer solchen Marktmacht mithalten könnten, und das dürfte sich auch im Aktienkurs widerspiegeln. (15.02.2024/ac/a/m)



München (www.aktiencheck.de) - Trotz durchwegs positver Jahreszahlen mussten einige der glorreichen Sieben ( Tesla , Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ), Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ), Amazon Apple , Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ) und NVIDIA ) nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse Kurseinbrüche hinnehmen, berichten die Experten von EYB & WALLWITZ.Manchen Anlegern schien das Wachstum nicht stark genug zu sein, so die Experten von EYB & WALLWITZ. Doch von diesen negativen Kurzschlussreaktionen sollte man sich nicht verunsichern lassen, meine Dr. Ernst Konrad, Geschäftsführer und Lead-Portfoliomanager bei EYB & WALLWITZ. Die glorreichen Sieben hätten auch in diesem Jahr gute Chancen, ihren Erfolgskurs fortzusetzen.Die glorreichen Sieben hätten eine sehr starke Positionierung in einem unübersichtlichen Markt. Diese Position führe zu sehr hohen Erwartungen, bei denen jedes Haar in der Suppe zu negativen Reaktionen führe. Anleger sollten sich aber nicht von solchen Börsenreaktionen abschrecken lassen. Das Schielen auf Quartalsberichte sei ohnehin etwas kurzsichtig. Unternehmen wie Alphabet oder Microsoft seien attraktiv, weil sie gute Geschäftsmodelle aufweisen und von nachhaltigen Wachstumstrends profitieren würden. In welchem Quartal das Wachstum besonders stark ausfalle, sei dabei eher nebensächlich.