"Die glorreichen Sieben" mittlerweile eigene Anlageklasse

4. Selektive Möglichkeiten: Übergewichtung von Small Caps bei sich stabilisierenden Gewinnschätzungen und attraktiven Bewertungen



Investmentcase: KI-Chip-Markt wachse jährlich um 50 Prozent



Dom Rizzo, Portfoliomanager, Global Technology Equity Strategy, T. Rowe Price:



- "Künstliche Intelligenz wird sich in fast allen Bereichen unseres täglichen Lebens ausbreiten. Diese einzigartige Technologie hat das Potenzial, die größte Produktivitätssteigerung für die Weltwirtschaft seit der Elektrizität zu werden. Wir richten unsere Strategie so aus, dass wir in diesem sich schnell verändernde Umfeld verantwortungsvoll navigieren können."



- Das digitale Halbleiter-Ökosystem sei nach wie vor der attraktivste Ort für Investoren in der Technologiebranche. Der gesamte adressierbare Markt für KI-Chips könnte in kürzester Zeit von 30 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 150 Milliarden Dollar im Jahr 2027 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 50% entspreche. Diese KI-Entwicklung revolutioniere den 1-Billionen-Dollar-Markt für Rechenzentren vollständig. Digitale Halbleiter seien die Schlüsseltechnologien, die diese Revolution der künstlichen Intelligenz vorantreiben würden.



Im Anlegerblick: Halbleiter, KI-Infrastruktur, Adipositas-Medikamente



Peter Bates, Portfoliomanager, Global Select Equity Strategy, T. Rowe Price



- Aktien seien auf lange Sicht immer noch die beste Anlage, aber die Strategie, die in den letzten zehn Jahren funktioniert habe, werde in den nächsten zehn Jahren nicht mehr funktionieren. In einem unsichereren Umfeld würden die Bewertungen noch wichtiger werden.



- Ein vernünftiger Investmentansatz zur Erzielung von Überschussrenditen in der neuen Situation bestehe darin, ein Gleichgewicht zwischen Wachstums- und Value-Faktoren zu finden, in dauerhafte Wachstumsthemen zu investieren und Rezessions- und Makrorisiken auszugleichen, und um Unternehmen zu finden, die einen positiven Katalysator für den Wandel darstellen würden.



- In einer unsicheren Welt würden sich Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen künstliche Intelligenz (Halbleiter-Ökosystem und KI-Infrastruktur), Innovation im Gesundheitswesen (Adipositas-Medikamente und Bioprozesse) sowie Wohn- und Gewerbebau bieten. (21.11.2023/ac/a/m)







1. Ungewissheit über die Rezession: Übergewichtung von Barmitteln aus Gründen der Liquidität und Flexibilität
2. Attraktive Zinserträge: Übergewichtung von Hochzins-, variabel verzinslichen und Schwellenländeranleihen
3. Absicherung gegen Inflation: Übergewichtung von Realwerten als Absicherung gegen hartnäckige Inflation; Rohstoff- und Realsektoren zu attraktiven Preisen