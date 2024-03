Nichtsdestotrotz hätten die europäischen Aktienmärkte zumeist marginale Zugewinne verbucht, sodass beispielsweise der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) den Handelstag mit +0,35% beendet habe. Besonders positiv sei der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) in Erscheinung getreten, welcher ein Wachstum von 1,12% habe verzeichnen können. Stützend gewirkt hätten hierbei vor allem die Kursgewinne der OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) und von Mayr-Melnhof (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK), aber auch die insgesamt starken Geschäftszahlen der VIG (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) sowie der Österreichischen Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST). Der sich in den vergangenen Wochen immer wieder selbst überbietende DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei hingegen mit -0,02% auf der Stelle getreten, habe jedoch zwischenzeitlich erstmals die Marke von 18.000 Punkten geknackt. Mit dem am Freitag anstehenden "Hexensabbat" - also dem vierteljährlichen Verfallstermin für Termingeschäfte - könnte der Meilenstein aufgrund des traditionell erhöhten Handelsvolumens bereits bald gänzlich über die Ziellinie gebracht werden.



Die US-amerikanischen Börsen hätten sich aufgrund von Gewinnmitnahmen und den höher als erwarteten Inflationsdaten vom Dienstag indes etwas leichter präsentiert. Einzig der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe mit +0,10% den Sprung in den positiven Bereich geschafft, während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 0,19% verloren habe. Die deutlichsten Einbußen habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit -0,83% hinnehmen müssen. In Reaktion auf die Verbraucherpreisdaten hätten zudem die US-Anleihen leicht nachgegeben, sodass die Rendite der 10-jährigen Schuldverschreibung um 4 Basispunkte auf 4,19% angestiegen sei.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis positiv auf einen überraschenden Rückgang der US-Rohöllagerbestände gegenüber der Vorwoche reagiert. Dementsprechend notiere ein Barrel der Sorte Brent aktuell bei knapp USD 84. Die jüngsten Inflationszahlen hätten sich nicht nur auf den Börsen, sondern auch am Goldpreis bemerkbar gemacht, welcher sich folglich gen Norden bewegt habe und derzeit zu USD 2.170 pro Feinunze handele. Der Bitcoin scheine weiterhin kaum zu bremsen zu sein und habe nun einen Anstieg auf rund USD 73.000 verzeichnet.



Die asiatischen Märkte wüden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während die Indices aus Festland China und Hongkong zu Abschlägen handeln würden, zeige sich der japanische TOPIX fester. Datenseitig würden uns heute die Einzelhandelsumsätze der USA für Februar erwarten. Mit der langsam aber sicher auch in Europa ausklingenden Berichtssaison würden zudem noch Unternehmen wie K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF), Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF), RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) und VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER) heute ihre Zahlenwerke veröffentlichen. (14.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte kehrte nach den beträchtlichen Kursgewinnen am Dienstag wieder etwas Ruhe an den globalen Börsen ein, was nicht zuletzt an dem Mangel an maßgeblichen Impulsen lag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In der Eurozone sei lediglich die Industrieproduktion für Januar erwähnenswert gewesen, welche um -3,2% zurückgegangen sei.