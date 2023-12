NYSE-Aktienkurs fuboTV-Aktie:

3,23 USD +3,53% (12.12.2023, 15:44)



ISIN fuboTV-Aktie:

US35953D1046



WKN fuboTV-Aktie:

A2QBYF



NYSE Ticker-Symbol fuboTV-Aktie:

FUBO



Kurzprofil fuboTV Inc.:



fuboTV Inc. (fuboTV) (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) ist Betreiber einer Plattform für das Streaming von Sportübertragungen im Fernsehen (TV) mit Sitz in New York. Angemeldete Verbraucher haben Zugang zu verschiedenen Live-Sportveranstaltungen im Jahr sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten. Die fuboTV-Aktie ist seit Oktober 2020 an der NYSE gelistet. (12.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - fuboTV-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:Brett Knoblauch, Analyst von Cantor Fitzgerald, nimmt die Coverage der Aktie von fuboTV Inc. (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) mit dem Votum "overweight" auf.FuboTV sei eine der besten reinen Möglichkeiten, um von der Abschaffung des Kabelfernsehens und der damit verbundenen Verlagerung von Werbegeldern weg vom linearen Fernsehen und hin zum vernetzten Fernsehen zu profitieren, so der Analyst. Er füge hinzu, dass der Markt die wachsende Bedeutung von FuboTV für die Eigentümer von Fernsehsendern übersehe, da das traditionelle Pay-TV weiterhin Abonnenten verliere, sowie seine Fähigkeit, zusätzliche Preiserhöhungen an seine Abonnentenbasis weiterzugeben. Knoblauch gehe davon aus, dass FuboTV im Zeitraum von 2023 bis 2028 ein Umsatzwachstum von 14% (CAGR) und bis 2028 eine freie Cashflow-Marge von 7,4% erzielen könne.Brett Knoblauch, Analyst von Cantor Fitzgerald, hat die Coverage der fuboTV-Aktie mit "overweight" aufgenommen. Das Kursziel laute 5,00 USD. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze fuboTV-Aktie: