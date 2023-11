Börsenplätze freenet-Aktie:



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (28.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im frühen Handel führe die freenet-Aktie den MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) am Dienstag an. Schwung verleihe ein Medienbericht über eine mögliche Kooperation mit Telefónica Deutschland ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ). Die ohnehin gut gelaufene freenet-Aktie könnte damit über ihrem kürzlich erreichten Mehrmonatshoch bei 25,58 Euro in den Handel gehen.Wie dasunter Berufung auf Insider berichte, arbeite Telefónica Deutschland an einer Vereinbarung mit freenet. freenet solle dann auch Zugriff auf das besonders leistungsfähige 5G-Netz von O2 erhalten. Bislang habe der Konzern lediglich Zugriff auf das 4G-Netz.Für freenet wäre der Vertrag ein großer Schritt, um konkurrenzfähig zu bleiben, nachdem der Konzern kein eigenes Netz habe. Telefónica wiederum brauche einen neuen Partner, nachdem die bisherigen Einnahmen aus der Nutzung durch den weiteren Wettbewerber 1&1 (ISIN DE000A1J5RX9 / WKN A1J5RX) wegfallen würden, da dieser ab dem kommenden Jahr zu Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) wechseln werde.Die Konditionen sollten dabei deutlich attraktiver sein als bislang. So solle auch die Discountmarke Klarmobil Zugriff auf das Netz erhalten. Bislang sei dies nicht möglich gewesen, da Telefónica das 5G-Netz selbst habe vermarkten und nutzen wollen.sollten weite Teile der Rahmenbedingungen der neuen Kooperation bereits geklärt sein. Es solle zu einer "langfristig tragfähigen Partnerschaft" kommen. Bereits in wenigen Monaten könnte diese abgeschlossen werden, auch wenn die Gespräche nach wie vor scheitern könnten. Die beiden Unternehmen hätten sich dagegen nicht konkret äußern wollen.Für freenet wäre der Zugang zu 5G positiv zu werten. Entsprechend könne die Aktie zulegen und ihren starken Trend der vergangenen Wochen bestätigen.Für konservative Anleger bleibt die Dividendenperle interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur freenet-Aktie. Telefónica Deutschland dagegen dürfte sich angesichts des Übernahmeangebots der Mutter Telefónica ( ISIN ES0178430E18 WKN 850775 ) in der kommenden Zeit kaum bewegen. Hier bestehe für Anleger derzeit kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link