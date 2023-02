Börsenplätze freenet-Aktie:



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (23.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.Mit starken Zahlen habe der deutsche Mobilfunkdienstleister am Mittwoch nach Börsenschluss überzeugt. Das Wachstum margenstarker Serviceumsätze und Zuwächse im Mobilfunk- und im TV-Geschäft hätten freenet 2022 einen Gewinnanstieg beschert. Als Dividende sollten für 2022 je Aktie 1,68 Euro an die Anleger fließen, nach 1,57 Euro für das Jahr davor, habe der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Im neuen Jahr solle zumindest das operative Ergebnis weiter wachsen.freenet besitze kein eigenes Netz und vermarkte stattdessen Dienstleistungen anderer Unternehmen als eigene Tarife. Beim Wachstum des operativen Gewinns profitiere der Konzern weiterhin vom margenstarken Geschäft mit Internetfernsehen. Bei seinem IPTV-Produkt waipu.tv bitte freenet Kunden zur Kasse, damit diese u.a. eigentlich frei empfangbare Kanäle auf Wunsch zeitversetzt einschalten und Programme aufnehmen könnten. Obwohl viele der Fernsehsender an sich kostenfrei empfangen werden könnten, würden Interessenten weiterhin beherzt zugreifen. Unter dem Strich seien allein im Schlussquartal annähernd 100.000 Kunden bei Waipu.tv hinzugekommen, fast doppelt so viele wie im dritten Jahresviertel.2023 dürfte es laut freenet beim Umsatz keine großen Veränderungen geben, der operative Gewinn solle leicht auf 480 bis 500 Mio. Euro zulegen. Damit sehe Vorstandschef Christoph Vilanek, dessen Vertrag nun bis Ende 2026 verlängert worden sei, das Unternehmen auf Kurs zu den Mittelfristzielen.Am Markt komme v.a. die Anhebung der Dividende gut an. Die Zahlen von freenet würden stimmen, die hohe Ausschüttung dürfte den Dividendenjägern gut gefallen. Der Aufwärtstrend der freenet-Aktie sollte sich nun weiter fortsetzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: freenet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link