Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

24,00 EUR -0,58% (16.02.2024, 10:44)



XETRA-Aktienkurs freenet-Aktie:

24,10 EUR +0,17% (16.02.2024, 10:27)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



NASDAQ OTC-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (16.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe sich in den letzten drei Monaten des abgelaufenen Jahres 2023 deutlich von den Tiefstständen lösen und um knapp 25 Prozent zulegen können. Bei 26,50 Euro sei dem Telekommunikations-Titel dann die Luft ausgegangen. Im Rahmen einer scharfen Korrektur sei die freenet-Aktie im Anschluss wieder abgesackt. Die Zahlen Ende des Monats dürften die weitere Richtung vorgeben.Die britische Investmentbank Barclays ("Overweight") habe das Kursziel für die Aktie vor den Zahlen für das abgelaufene Jahr am 28. Februar von 35 auf 36 Euro erhöht. Das Telekommunikations-Unternehmen dürfte einmal mehr solide Zahlen vorlegen, so Analyst Mathieu Robilliard. Der Prognosen dürften erreicht worden sein.Auch bei der Deutschen Bank gehe der Daumen weiterhin nach oben. Die Mobilfunksparte des Telekomanbieters dürfte von einem Wachstum der Kundenzahlen profitiert haben, so Analyst Lars Vom-Cleff. Auch leichte Preiserhöhungen dürften hilfreich gewesen sein. Im Fernsehgeschäft sollte die Kundenbasis gewachsen sein. Er sehe die freenet-Aktie daher erst bei 30 Euro fair bewertet.Die vorläufigen Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2023 würden voraussichtlich am 28. Februar nach Xetra-Handelsschluss präsentiert. Die Daten dürften im Rahmen der Erwartungen ausfallen. Trotz höherer Marketingaufwendungen dürfte freenet den freien Mittelzufluss (Cashflow) gesteigert haben. Damit sollte der Startschuss für einer erneute Aufwärtsbewegung fallen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze freenet-Aktie: