Börsenplätze freenet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

20,59 EUR +0,73% (29.12.2022, 11:04)



XETRA-Aktienkurs freenet-Aktie:

20,57 EUR +0,34% (29.12.2022, 10:47)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



NASDAQ OTC-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (29.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.Die freenet-Aktie habe zuletzt wieder Boden gut machen können. Verantwortlich gewesen sei dafür ein positives Rating der Deutschen Bank. Analyst Lars Vom-Cleff habe die Papiere zum Kauf empfohlen und das Kursziel auf 27 Euro angehoben. Nach dem Kursanstieg kämpfe der Titel nun aber mit massiven Hürden. Das gelte es zu beachten.Infolge der Kaufempfehlung habe die freenet-Aktie ihre kurzfristige Korrektur beenden können. Dank des fünfprozentigen Kurssprungs habe sie damit exakt an der 50-Tage-Linie notiert. Bis heute habe sie die Linie jedoch noch nicht hinter sich lassen können und schwanke um diese.Hinzu komme, dass der Titel nun seit Anfang der Woche mit der mittelfristigen Abwärtstrendlinie nahe des GD50 bei 20,40 Euro kämpfe. Auch wenn der Kurs momentan wenige Cent darüber notiere, sei noch nicht von einem Ausbruch zu sprechen. Hierfür müsste sich die Aktie unter überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen von diesen Marken absetzen.Solange dies nicht der Fall sei, sollten sich Anleger darauf einstellen, dass der Kurs daran abpralle und nochmals kurzfristig korrigiere. Mit einem erneuten Anlaufen der Unterstützungszone zwischen 19,30 und 20,00 Euro müsste dann gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: freenet.