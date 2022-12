Börsenplätze freenet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

19,80 EUR -1,30% (14.12.2022, 11:54)



XETRA-Aktienkurs freenet-Aktie:

19,81 EUR -1,05% (14.12.2022, 11:39)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



NASDAQ OTC-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (14.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.2022 sei ein durchwachsenes Jahr für freenet gewesen. Zwar habe der Mobilfunkanbieter jüngst starke Zahlen vorgelegt, die Aktie sei seit Anfang des Jahres im schwachen Gesamtmarkt jedoch ebenfalls unter Druck gekommen. Den Anlegern würden aber nach wie vor attraktive Dividenden winken. 2023 könnten sie erneut steigen.Mit attraktiven Dividenden habe freenet schon in der Vergangenheit punkten können. Die Historie zeige: Pro Aktie sei die Dividende von 1,20 Euro im Jahr 2012 auf zuletzt 1,57 Euro pro Aktie geklettert und solle im kommenden Jahr laut Analysten der Nachrichtenagentur Bloomberg auf 1,64 Euro pro Aktie steigen. Die aktuelle Dividendenrendite liege bei 8,3 Prozent und könnte nächstes Jahr auf 8,7 Prozent klettern.Voraussetzung für eine solide Dividendenpolitik sei eine gute Entwicklung im operativen Geschäft. In den ersten neun Monaten habe der operative Gewinn von Freenet um knapp sieben Prozent auf 362 Millionen Euro zugelegt. Für das Gesamtjahr habe der Konzern die Prognose leicht angehoben und rechne beim EBITDA mit dem Erreichen des oberen Endes der angepeilten Spanne zwischen 470 und 480 Millionen Euro - nach 447 Millionen Euro im Vorjahr. Der Free Cashflow sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf 187,3 Millionen Euro gestiegen.Die Zahlen würden stimmen, die Dividende bleibe attraktiv. Konservative Anleger können ein nächstes Kaufsignal (das Überschreiten der 50-Tage-Linie bei 20,21 Euro) abwarten, um eine Position aufzubauen, so Sarina Rosenbusch. "Der Aktionär" sieht das Kursziel bei 28,00 Euro. (Analyse vom 14.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: freenet.