Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

24,60 EUR +1,15% (28.02.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs freenet-Aktie:

24,36 EUR 0,00% (28.02.2024, 17:35)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



NASDAQ OTC-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (29.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.Zuwächse im Mobilfunk- und im TV-Geschäft hätten freenet im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen leichten Gewinnanstieg beschert. Stärker solle die Dividende angehoben werden, was erneut zu einer sehr attraktiven Dividendenrendite führe. Als Dividende wolle der Büdelsdorfer Telekommunikationsanbieter 1,77 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, nach 1,68 Euro ein Jahr davor. Daraus errechne sich eine überdurchschnittliche Rendite von 7,3%. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2024 sei als moderat einzustufen.Die freenet-Aktie habe sich zuletzt von dem scharfen Rücksetzer Ende Januar/Anfang Februar gut erholt. Die Anhebung der Dividende dürfte manch neuen Investor anlocken, denn sie sollte auf lange Sicht für eine ordentliche Gesamtrendite sorgen. Wer auf regelmäßige Ausschüttungen setze, greife zu, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze freenet-Aktie: