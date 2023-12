Börsenplätze freenet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

25,50 EUR -2,60% (04.12.2023, 14:51)



XETRA-Aktienkurs freenet-Aktie:

25,56 EUR -2,44% (04.12.2023, 14:37)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



NASDAQ OTC-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (04.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die freenet-Aktie habe letzte Woche ihren starken Aufwärtstrend fortgesetzt und befinde sich auf dem Weg, einen starken Widerstandsbereich zu testen. Dort könnte der Trend allerdings vorerst stoppen, da bereits am Freitag ein technischer Indikator ein Verkaufssignal generiert habe.Der Kurs der freenet-Aktie befinde sich bereits seit dem Septembertief bei 21,52 Euro in einem starken Aufwärtstrend. Seit dem Tief habe der Kurs bereits mehrmals die Aufwärtstrendlinie getestet. Heute sei die Aktie jedoch zum ersten Mal unter die Trendlinie bei rund 25,75 Euro gefallen.In den nächsten Tagen dürfte es für die freenet-Aktie noch schwieriger werden, den starken Aufwärtstrend beizubehalten, da sie auf einen starken Widerstandsbereich zulaufe. Dieser setze sich aus dem Jahreshoch bei 26,46 Euro, dem Jahreshoch aus 2022 bei 26,86 Euro und dem Hoch vom 2. Mai 2018 bei 27,12 Euro zusammen. Zusätzlich habe der RSI eine bearishe Divergenz ausgebildet, was eher für fallende Kurse spreche. Sollte sich das Verkaufssignal bewahrheiten, wäre die erste Haltemarke die Konsolidierung vom 17 bis 23. November bei rund 25,20 Euro.Seit der "Aktionär"-Empfehlung im Dezember 2020 sei die Aktie inklusive Dividenden bereits um 75,9 Prozent im Plus. Auch wenn es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen könne, befinde sich die freenet-Aktie weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: freenet.