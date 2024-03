Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur freenet-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

freenet-Aktie

(EUR) Rating

freenet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 07.03.2024 31,00 Buy Hauck Aufhäuser Simon Keller 01.03.2024 30,00 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 29.03.2024 24,50 Neutral UBS Polo Tang 28.03.2024 28,30 Buy Warburg Research Simon Stippig 29.02.2024



Börsenplätze freenet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

26,12 EUR -0,15% (08.03.2024, 08:11)



XETRA-Aktienkurs freenet-Aktie:

26,00 EUR -0,08% (07.03.2024)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



NASDAQ OTC-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (08.03.2024/ac/a/t)







Büdelsdorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 31,00 oder 24,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur freenet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die freenet AG hat am 28.02.2024 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Februar zu entnehmen ist, hätten Zuwächse im Mobilfunk- und im TV-Geschäft freenet 2023 einen Gewinnanstieg beschert. Für das neue Jahr habe der Vorstand einen stabilen Erlös in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis könnte allerdings sowohl leicht zunehmen als auch etwas fallen, da das Unternehmen Geld ins Umsatzwachstum stecken wolle.Ein Händler habe angemerkt, dass der Ausblick enttäuscht habe. freenet habe mitgeteilt, 2024 einen stabilen Umsatz zu erwarten. Im Vorjahr sei dieser um 2,8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um 4,5 Prozent auf gut 500 Millionen Euro zugelegt.Die Unternehmensführung hoffe dabei auf ein moderates Plus bei den Mobilfunkkunden sowie ein deutliches Wachstum bei den waipu.tv-Abonnenten. freenet profitiere dabei vom nahenden Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs: In der Vergangenheit hätten Vermieter die Kosten für den Kabelfernsehanschluss über die Mietnebenkosten abrechnen können. Ab Juli 2024 sei damit Schluss, Mieter müssten sich eigenständig um eine Alternative bemühen.Vodafone Deutschland habe am meisten von der bisherigen Regelung profitiert, doch seit Monaten würden der wichtigsten Tochter des britischen Konzerns die Kabelkunden weglaufen. freenet dagegen habe rund 134.000 Neukunden netto allein im vierten Quartal überzeugt, zum Jahresbeginn dürften es noch mehr werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der freenet-Aktie anbetrifft, hat Simon Keller, Analyst von Hauck Aufhäuser Investment Banking, in einer Analyse vom 01.03.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel von 31,00 Euro wurde bestätigt. Das vierte Quartal des Mobilfunkunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, so der Analyst. Der Ausblick für dieses Jahr sei robust.Die niedrigste Kursprognose für die freenet-Aktie kommt von der UBS. Analyst Polo Tang hat sie in einer Studie vom 28.02.2024 weiterhin mit "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde bei 24,50 Euro belassen. 2024 werde für den Telekom- und Internetkonzern ein Jahr der Investitionen, so Tang. Kurzfristig gebe es zwar Chancen im Mobilfunk- und TV-Geschäft, aber längerfristig blieben Punkte, die Anlass zur Sorge geben würden. Der Ausblick beinhalte weitere Investitionen in die Streamingplattform Waipu TV.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur freenet-Aktie?