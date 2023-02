Kursziel

freenet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28,00 Buy Berenberg Usman Ghazi 20.02.2023 30,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Keller 07.02.2023 27,00 Buy Deutsche Bank Lars Vom-Cleff 06.02.2023 30,00 Buy Goldman Sachs Yemi Falana 02.02.2023 25,00 Buy Warburg Research Simon Stippig 02.12.2022 21,00 Neutral UBS Polo Tang 29.11.2022

Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:

23,95 EUR +1,53% (21.02.2023, 16:49)



XETRA-Aktienkurs freenet-Aktie:

23,96 EUR +1,65% (21.02.2023, 16:41)



ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



NASDAQ OTC-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, NASDAQ OTC-Symbol: FRTAF) versteht sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider. Der Digital Lifestyle umfasst dabei insbesondere die Themen Telekommunikation, Internet, Energie, TV sowie alle Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät verbunden oder durch dieses steuerbar sind. Mit dem konsequent am Kunden und seinen Bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsmodell gehört freenet mit rund 8,8 Millionen Abonnenten zu den führenden Marktteilnehmern in Deutschland.



Die wertschaffenden Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette sind im Packaging, Multichannel-Vertrieb und Kundenmanagement verortet. Neben der Nutzung eigener Infrastruktur im Bereich TV und Medien, liefern bedeutende Partner, wie Netzbetreiber, Hersteller von Hardware und Anwendungen, Energieversorger und TV- und Radioprogramm-Produzenten hierfür die jeweiligen Vorprodukte. Die freenet AG legt dabei großen Wert auf die Gestaltung insgesamt nachhaltiger und langfristiger Partnerschaften. (21.02.2023/ac/a/t)







Büdelsdorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 21,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur freenet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die freenet AG wird am 22.02.2023 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der freenet-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Hauck Aufhäuser, Simon Keller, in einer Analyse vom 07.02.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 30,00 Euro belassen. Der Umsatz des Mobilfunkanbieters dürfte um 1,2 Prozent gesunken sein, so der Analyst. Dagegen sollte das operative Ergebnis (EBITDA) um 5 Prozent zugelegt haben.Die niedrigste Kursprognose für die freenet-Aktie kommt von der UBS und liegt bei 21,00 Euro. Analyst Polo Tang hat sie in einer Studie vom 29.11.2022 weiterhin mit "neutral" eingestuft. Deutschland sei für die Telekombranche ein guter Markt mit allerdings spezifischen Herausforderungen, so Tang. Sein klarer Favorit sei die Deutsche Telekom. freenet profitiere zunächst von Problemen Vodafones. Tang bleibe aber skeptisch für den langfristigen Erfolg des Geschäftsmodells als unabhängiger Mobilfunk- und Serviceanbieter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur freenet-Aktie?Börsenplätze freenet-Aktie: