ISIN flatexDEGIRO-Aktie:

DE000FTG1111



WKN flatexDEGIRO-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol flatexDEGIRO-Aktie:

FTK



Kurzprofil flatexDEGIRO AG:



Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr.



Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen Transaktionen abgewickelt werden - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. (13.11.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatexDEGIRO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.flatexDEGIRO verfolge eine stringente Expansionsstrategie in Europa, mit der die Kundenbasis stetig ausgebaut werde. In den letzten zwei Jahren habe die Aktie trotzdem unter der Eintrübung des Börsenumfelds und einer Intensivierung des Wettbewerbsumfelds im Brokeragemarkt gelitten. Aktuell zeichne sich aber eine mögliche Wende ab, die auch vom geänderten Zinsumfeld gestützt werde.flatexDEGIRO sei mit einem günstigen und leistungsstarken Angebot der führende europäische Onlinebroker. In den Kernmärkten Deutschland, Niederlande und Österreich würden schon mehr als 1,5 Mio. Kunden betreut. Der Wachstumsfokus sei aber insbesondere auf die Gruppe der so definierten "Growth"-Märkte (u.a. Spanien, Frankreich und Italien) gerichtet, in denen bereits 1 Mio. Kunden gewonnen worden seien. Daneben würden auch erste Schritte in "Research"-Märkten mit aktuell 0,1 Mio. Kunden (u.a. in Skandinavien und Osteuropa) unternommen. Der breite und bislang sehr erfolgreiche Ansatz biete noch ein erhebliches Expansionspotenzial.In den ersten neun Monaten von 2023 habe flatexDEGIRO den Kundenstamm um 11,6% auf 2,6 Mio. ausgebaut, wobei das größte Wachstum in den Growth-Märkten (+17,2%) erzielt worden sei. Damit wachse das Unternehmen aktuell etwa doppelt so schnell wie die Peer-Group. Für einen Dämpfer würden allerdings die geringeren Handelsaktivitäten der Kunden sorgen, die zu einem Rückgang der abgewickelten Transaktionen um 18,7% auf 43,4 Mio. geführt hätten - wobei sich zuletzt (Oktober: +2% zum Vorjahr) eine mögliche Trendwende abgezeichnet habe. Außerdem habe im dritten Quartal der Umsatz pro Transaktion schon deutlich gesteigert werden können. Da zudem die Zinserträge inzwischen kräftig sprudeln würden (9M: +96,8% auf 97,3 Mio. Euro), habe der adjustierte Umsatz per Ende September mit 290,5 Mio. Euro um 3,4% über dem Vorjahr gelegen und das adjustierte EBITDA sei mit 105 Mio. Euro nur noch leicht (-0,9%) rückläufig gewesen.Mit einem geschätzten KGV23 von unter 14 ist die flatexDEGIRO-Aktie inzwischen günstig und auch wegen des noch großen Expansionspotenzials aussichtsreich, daher haben die Experten von "Der Anlegerbrief" sie erneut in das Musterdepot aufgenommen. Das Kursziel laute 15,00 Euro. (Ausgabe 41 vom 11.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link