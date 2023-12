Börse Stuttgart-Aktienkurs exceet-Aktie:

5,10 EUR +4,94% (05.12.2023, 13:27)



ISIN exceet-Aktie:

LU0472835155



WKN exceet-Aktie:

A0YF5P



Ticker-Symbol exceet-Aktie:

EXC



Kurzprofil exceet Group SCA:



exceet (ISIN: LU0472835155, WKN: A0YF5P, Ticker-Symbol: EXC) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Nach dem Zusammenschluss mit der APEX Group (www.apex-group.de) liegt der Fokus auf der Entwicklung von Projekten für eine dezentrale Versorgung mit grünem Wasserstoff. (05.12.2023/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - exceet-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Aktie der exceet Group SCA (ISIN: LU0472835155, WKN: A0YF5P, Ticker-Symbol: EXC).exceet/APEX habe ihren 9M-Bericht vorgelegt. Das Unternehmen habe seinen Umsatz um 24% J/J auf EUR 3,7 Mio. gesteigert und gehe in Erwartung eines starken Q4s weiterhin von einem Umsatz von über EUR 15 Mio. für das laufende Jahr aus. Höhere Kosten in Vorbereitung auf das angestrebte starke Wachstum der nächsten Jahre hätten zu einem EBIT von EUR -13,6 Mio. geführt. Der Auftragsbestand sei in den ersten neun Monaten um 35% auf EUR 46 Mio. gestiegen. Der Analyst sehe exceet/APEX weiterhin auf einem klaren Wachstumskurs, senke aber seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre, um der insgesamt langsameren Umsetzung von Wasserstoffprojekten Rechnung zu tragen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 8,40 (bisher: EUR 8,70).Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, sieht das Unternehmen weiterhin gut aufgestellt, um vom Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu profitieren, und bestätigt seine Kaufempfehlung. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze exceet-Aktie: