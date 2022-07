Delaware (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte befinden sich nach wie vor in einer heiklen Lage, da das Risiko einer Rezession besteht. Vor allem hoch bewertete Aktien am europäischen Markt dürften weiter unter Druck bleiben. Beatrix Ewert, Client-Portfoliomanagerin bei Lazard Asset Management in Deutschland, sieht jedoch auch Chancen am Markt.Ewert sehe ein gewisses Potenzial in bestimmten Industriesektoren, wie zum Beispiel bei Automobilzulieferern. Diese könnten von einer Absatzerholung bei nachlassenden Lieferengpässen profitieren. Selektive Chancen könnten sich auch bei stark vom Konsum abhängigen Werten ergeben, wo die Stimmung zunehmend pessimistischer geworden sei. Im Energiesektor sei die Dynamik von Angebot und Nachfrage günstig und dort böten sich weiterhin interessante Anlageideen. Das sich verändernde Zinsumfeld schaffe ebenfalls neue Chancen, beispielsweise im Finanzsektor. Im Gegensatz dazu erachte die Expertin die längerfristigen Investitionschancen im Bereich Versorger und Telekommunikationstitel weiterhin als begrenzt."Die Cashflows in diesen Sektoren sind in der Regel für die Unternehmen in den einzelnen Ländern isoliert zu betrachten und einem größeren Risiko aufgrund von Störungen staatlicher Regulierung ausgesetzt", so Ewert. (19.07.2022/ac/a/m)