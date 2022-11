- In Europa einige man sich auf Pläne zur Deckung des eigenen Energiebedarfs mit mehr Kernenergie, mehr LNG-Importe und mehr Geld zur Beschleunigung der Klimawende.



- Die friedliche demokratische Revolution im Iran eröffne die Aussicht auf ein Ende der Sanktionen, einen Abbau der Spannungen im Nahen Osten und eine neue Versorgung der globalen Energiemärkte.



So düster die Nachrichten der letzten Zeit auch gewesen seien, es sei natürlich immer möglich, dass sich die Ereignisse noch verschlimmern würden. Wie das Sprichwort sage: Gerade wenn man glaube, den Tiefpunkt erreicht zu haben, könne es passieren, dass jemand eine Schaufel hole und anfange zu graben.



Es gelte, zu bedenken:



- Die Löhne würden weiter steigen, die Benzinpreise in die Höhe schießen und die Mieten anziehen, so dass die Verbraucherpreisinflation im nächsten Jahr deutlich über 5 Prozent liegen werde.



- Inmitten des Geredes über ‚schmutzige Bomben‘ könnte eine weitere militärische Eskalation in der Ukraine katastrophale Folgen haben. Wirtschaftlich noch schlimmer wäre eine Eskalation der Sanktionen gegen China wegen der Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland.



- Eine neue COVID-19-Welle führe zu erneuten Abriegelungsmaßnahmen in China, die den heimischen Aufschwung und die globalen Lieferketten weiter stören würden.



- Der europäische Winter falle viel kälter aus als vorhergesagt, was enormen Druck auf die Energiereserven und -preise ausübe. Die EZB erhöhe die Leitzinsen deutlich stärker.



- Die US-Regierung beschließe, Saudi-Arabien wegen seiner fortgesetzten Beziehungen zu Russland zu sanktionieren und löse damit eine weitere Kürzung der OPEC-Lieferungen aus.



Die Liste der Hypothesen könnte noch länger und phantasievoller sein, aber selbst diese Kurzversion erinnere daran, wie unsicher die Aussichten bleiben würden. Die Märkte könnten eine Verbesserung oder Verschlechterung sehr schnell einpreisen, wenn eine dieser Möglichkeiten mehr oder weniger wahrscheinlich werde.



Sie sei auch ein Zeichen dafür, wie wenig zuverlässige politische Hebel in den Händen der Regierungen verbleiben würden, um das Wachstum anzukurbeln oder die Inflation in absehbarer Zeit abzukühlen. Die Weltwirtschaft sei krank und die einzige verfügbare Medizin werde die Dinge eher verschlimmern. Wenn die Krankheit ihren Lauf nehmen müsse, dann sei das Beste, worauf die Anleger hoffen könnten, zu antizipieren, wann sich dieser Verlauf zum Besseren - oder zum Schlechteren - wenden könnte. (08.11.2022/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Manchmal spiegeln die Märkte die kollektive Weisheit vorsichtiger Anleger auf der ganzen Welt wider, die die schwierige Abwägung zwischen Risiko und Rendite vornehmen, so Christopher Smart, globaler Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Manchmal würden sie eher jedoch einem Fußballspiel ähneln, das von Sechsjährigen gespielt werde und bei dem sich alle eng um den Ball scharen würden.Sie würden mehr über den Zustand der Welt erfahren, wenn man die nuancierten Signale der großen Anlageklassen beobachte, aber man werde mehr Geld verdienen, wenn man erkennen könne, wo die Rotte ihr Tor weit offen gelassen habe.Trotz des ganzen Geredes über Unsicherheit sei der aktuelle Zustand der Weltwirtschaft nicht schwer zu beschreiben. Das Wachstum verlangsame sich, sei aber noch nicht zusammengebrochen. Die Inflation habe einen historischen Höchststand erreicht, scheine sich aber (zumindest in den Vereinigten Staaten) zu beruhigen. Nach den jüngsten Prognosen des IWF werde die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,2 Prozent und im Jahr 2023 um 2,7 Prozent wachsen. Die globale Inflation werde sich nach diesen Prognosen von erschreckenden 8,8 Prozent auf immer noch unangenehme 6,5 Prozent abschwächen.Trotz des brutalen Zusammenbruchs der Risikomärkte in diesem Jahr schienen die Anleger kaum von Angst ergriffen zu sein. Die Renditenaufschläge für Investment-Grade-Unternehmensanleihen lägen bei 160 Basispunkten und damit nicht weit von den historischen Durchschnittswerten entfernt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 sei nicht teuer und liegt nach einer Zeit nervöser, aber anständiger Gewinnmeldungen beim 18-fachen. In Anbetracht von Berichten über die spärliche Liquidität auf dem Markt für Staatsanleihen und der Angst vor Finanzunfällen wie der jüngsten britischen Rentenkrise möge es überraschen, dass der CBOE Volatility Index weit von seinen jüngsten Höchstständen entfernt liege.Die Pressekonferenz des FED-Vorsitzenden Jerome Powell in der vergangenen Woche habe sicherlich eine neue Dosis Kämpfertum mit sich gebracht, aber derzeit scheine man darauf zu wetten, dass die Zinsen im nächsten Jahr sinken würden, selbst wenn sie höher als erwartet ausfallen würden. Die Märkte hätten die großzügigste Definition des Begriffs "Pivot" angenommen, wenn es um die FED-Politik gehe. Selbst die Andeutung einer langsameren Straffung der Geldpolitik scheine eine Welle von Bargeld von der Seitenlinie zu bringen.Man sollte also als Gedankenexperiment einmal auf den Horizont schielen und überlegen, welche Nachrichten das derzeitige nervöse Bild mit überraschendem Optimismus aufwerten könnten:- Der US-Arbeitsmarkt kühle sich rasch ab, da die offenen Stellen verschwinden, ohne dass die Arbeitslosigkeit signifikant ansteige. Bis Weihnachten kündige die FED ein Ende der Zinserhöhungen an.- Inmitten wachsender Unzufriedenheit im eigenen Land verhandele der russische Präsident Wladimir Putin über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Die Sanktionen würden bestehen bleiben, aber die Lebensmittel- und Energiepreise würden weltweit sinken.- Der chinesische Präsident Xi Jinping, der nun für eine dritte Amtszeit eingesetzt sei, kündige eine flexiblere Handhabung der Corona-Beschränkungen und neue Kreditlinien für den angeschlagenen Immobilienmarkt an.