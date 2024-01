"Für die Solarbranche in Deutschland und Europa wäre die Schließung des Standorts von Meyer Burger ein harter Schlag! Deutschland verzichtet auf Atomkraft und will aus der Kohleverstromung aussteigen. Der Fokus auf erneuerbare Energiequellen ist ein wichtiger und richtiger Beitrag zum Klimaschutz, aber sie ist nicht zum Nulltarif zu haben. Deutschland muss Technologie und Produktionskapazitäten im eigenen Land halten und weiter ausbauen, will es sich nicht in Abhängigkeit vom Ausland begeben. Die jüngste Erfahrung des Ukraine-Kriegs hat uns diese Notwendigkeit drastisch vor Augen geführt.



Die deutsche Solarindustrie lag bereits am 2011/2012er am Boden. Deutschland und die Europäische Union müssten die Wertschöpfungskette nicht nur halten, sondern deren Ausbau stärker forcieren. China hat nicht nur bei Modulen aufgrund der günstigen Preise einen Vorteil, sie besitzen auch die davor gelagerte Wertschöpfungskette der Wafer und Zellproduktionen. Während in den USA Hersteller von Solar-Komponenten mit steuerlichen Vorteilen gelockt werden, schaut die EU und Bundesregierung tatenlos zu, wie die Löcher in der Wertschöpfungskette hierzulande größer werden. Hier muss die Europäische Union ein Zeichen setzen, damit Europa nicht abgehängt wird. Das Thema Solar ist essentiell, um die Energiewende weltweit nachhaltig voranzutreiben."



Zum Unternehmen: Martin Baart, CEO, und Markus Schwaninger, CIO, haben ecoligo 2016 gegründet, um die Energiewende weltweit mit voranzutreiben. Unternehmen in Schwellenländern wachsen rasant und benötigen günstigere und sauberere Energie. Obwohl sie am meisten von Solaranlagen profitieren würden, haben sie oft keinen Zugang zur nötigen Finanzierung. Crowdinvestoren und -investorinnen machen diese Solarprojekte möglich. ecoligo hat seit der Gründung 100 Projekte in 11 Schwellenländern erfolgreich finanziert und dadurch 1,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Martin Baart und Markus Schwaninger kommen beide aus dem Bereich erneuerbarer Energien und haben lange Erfahrungen mit der Beratung, Vertrieb und Bau von Solaranlagen weltweit gesammelt, bevor sie ecoligo gründeten. (19.01.2024/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger will seinen Betrieb im deutschen Freiberg in Sachsen Anfang April schließen (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN), so ecoligo in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gründe seien die Wettbewerbsverzerrung im europäischen Markt und fehlende Finanzierung. Martin Baart, Co-Gründer und CEO der ecoligo GmbH kommentiert: