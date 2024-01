LSE-Aktienkurs easyJet-Aktie:

502,7124 GBp -2,23% (12.01.2024, 14:38)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



LSE-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (12.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Billig-Fluganbieters easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Die amerikanische Großbank Bank of America habe die easyJet-Aktie jüngst unter die Lupe genommen und dabei das Rating radikal verändert. Der Titel sei von zuvor "Untergewichten" um zwei Stufen auf "Kaufen" hochgestuft worden, dabei sei das Kursziel von zuvor 470 Pence auf 640 Pence (etwa 7,45 Euro) angehoben worden. Hauptbeweggründe für diese Bewertung seitens der Analystin Muneeba Kayani seien die in Europa herrschenden Kapazitätsengpässe. So habe die Deutsche Lufthansa berichtet, aufgrund des starken Personalmangels Einschränkungen im Flugplan vornehmen zu müssen.Seit Ende Oktober habe die easyJet-Aktie eine beeindruckende Kursrally mit einem beeindruckenden Kursgewinn von 45 Prozent hingelegt. Dabei sei mit Überschreiten der 200-Tage-Linie Anfang Dezember ein Kaufsignal ausgelöst worden. Mit nachhaltigem Überschreiten des sehr starken Widerstands bei 6 Euro könnte die Rally weitergehen.easyJet sei keine laufende Empfehlung im Luftfahrtsektor, DER AKTIONÄR bevorzuge die irische Fluggesellschaft Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) mit Kursziel 23 Euro bei Stopp 13,80 Euro. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze easyJet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:5,798 EUR -3,78% (12.01.2024, 13:27)