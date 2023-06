Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:

5,634 EUR -0,77% (05.06.2023, 15:08)



LSE-Aktienkurs easyJet-Aktie:

485,50 GBp +0,33% (05.06.2023, 14:57)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



LSE-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (05.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Bei der Generalversammlung am Montag in Istanbul habe der Weltluftfahrtverband IATA mitgeteilt, dass der Gewinn der Fluggesellschaften in aller Welt mehr als doppelt so hoch sein werde als gedacht. In der Prognose Ende Dezember habe man mit 4,7 Milliarden US-Dollar gerechnet, nun gehe der Weltluftfahrtverband von 9,8 Milliarden Dollar Überschuss aus. Davon sollten insbesondere diese Unternehmen profitieren.IATA-Chef, Willie Walsh, gehe davon aus, dass 2023 ein gutes Jahr für die Luftfahrt werde. Nach den teils herben Verlusten in der Corona-Krise seien die meisten Airlines wieder auf dem besten Weg, das Niveau von vor der Pandemie zu erreichen. Laut Einschätzung der IATA werde das Verkehrsvolumen im laufenden Jahr auf 4,35 Milliarden Fluggäste steigen. Damit wäre man nur noch vier Prozent niedriger als 2019.Europäische Fluggesellschaften hätten im vergangenen Jahr einen Gewinn von ungefähr 4,1 Milliarden Dollar eingeflogen, während der Verband hier noch einen Verlust von 3,1 Milliarden Dollar prognostiziert habe. Für 2023 erwarte die IATA einen Gewinn von 5,1 Milliarden Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze easyJet-Aktie: