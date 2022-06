Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:

4,80 EUR -3,61% (22.06.2022, 09:13)



LSE-Aktienkurs easyJet-Aktie:

407,20 GBp -2,04% (22.06.2022, 09:25)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



LSE-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (22.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fluggesellschaft easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Mitten im Ferientrubel im Juli wolle das Kabinenpersonal der Billigairline easyJet in Spanien an insgesamt neun Tagen für mehr Geld streiken. Die Arbeitsniederlegungen seien für die Tage zwischen dem 1. und dem 3. Juli, zwischen dem 15. und dem 17. Juli sowie zwischen dem 29. und dem 31. Juli angesetzt worden, habe die zuständige spanische Gewerkschaft USO am Dienstag mitgeteilt.Die britische Fluggesellschaft habe in Barcelona, Palma de Mallorca und Málaga 450 Flugbegleiter stationiert, habe es geheißen. Die Flugbegleiter würden den Angaben zufolge vor allem eine deutliche Gehaltsanhebung um mindestens 40 Prozent fordern. Das Grundgehalt liege derzeit bei 950 Euro im Monat, habe der Vertreter der Airline-Mitarbeiter bei USO, Miguel Galán, gesagt. Das seien 850 Euro weniger als etwa in Deutschland oder Frankreich. Die Flugbegleiter von easyJet seien zu allem Übel in Spanien in sehr teuren Städten stationiert."Mit dem Grundgehalt können wir kaum die Miete oder die Hypothek bezahlen", habe Galán betont. Bei längeren Arbeitszeiten käme man zwar über die Runden. "Aber auf Kosten von weniger Ruhezeiten und längeren Flugzeiten." Die Tarifverhandlungen seien völlig festgefahren. Das Unternehmen zeige kein Interesse daran, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Spanien zu verbessern. Neben mehr Geld fordere man auch eine Begrenzung der Flugzeiten, wie es sie in anderen Ländern gebe, und eine häufigere Erneuerung der Arbeitskleidung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze easyJet-Aktie: