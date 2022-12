Börsenplätze easyJet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:

4,445 EUR -3,89% (07.12.2022, 17:38)



LSE-Aktienkurs easyJet-Aktie:

379,30 GBp -2,94% (07.12.2022, 17:35)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



LSE-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (07.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Die Angst vor Corona schwinde allmählich und der Hunger auf Reisen steige. Davon sollten auch die Fluglinien profitieren. Die Schweizer Großbank UBS sehe bei einer Fluggesellschaft mehr als 50 Prozent Potenzial in den kommenden Monaten und rate daher zum Kauf der Papiere.Die Aktien der in London notierten Fluggesellschaft easyJet würden nach Einschätzung der UBS im nächsten Jahr um 55% steigen. Die Schweizer Investmentbank habe ihr Kursziel auf 6 Pfund pro Aktie erhöht, nachdem sie ihre Prognosen für das Passagieraufkommen und die Rentabilität der paneuropäischen Fluggesellschaft angehoben habe.Der jüngste Rückgang der weltweiten Ölpreise und des Dollar-Index wirke sich günstig auf easyJet aus, so die Analysten von UBS. Rohöl der Sorte Brent sei seit seinem Höchststand im Juni um 35 Prozent auf 81,55 Dollar pro Barrel gefallen. In ähnlicher Weise sei der Dollar gegenüber dem Britischen Pfund um 12 Prozent gefallen, seit er im September ein Rekordhoch erreicht habe."Angesichts des Abwärtsdrucks auf die Treibstoffpreise und der Erholung des Britischen Pfunds sowie der anhaltend positiven Renditeaussichten erhöhen wir unsere Prognosen", so UBS-Analyst Jarrod Castle in einer Mitteilung an Kunden. "Wir glauben, dass das Unternehmen 2023e profitabel sein wird, da das Verkehrsaufkommen unserer Meinung nach weiter ansteigt."UBS prognostiziere, dass die Fluggesellschaft im nächsten Jahr 91 Prozent ihres Passagieraufkommens von 2019 erreichen und 2026 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen werde.Das Papier von easyJet habe sich in den vergangenen Wochen erholen können. Dennoch habe der Konzern mit Kostendruck und einer starken Konkurrenz, beispielsweise durch RyanAir , zu kämpfen. "Der Aktionär" ist daher nicht ganz so optimistisch wie die UBS, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur easyJet-Aktie. (Analyse vom 07.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link