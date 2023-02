LSE-Aktienkurs easyJet-Aktie:

493,60 GBp +1,02% (15.02.2023, 13:35)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



LSE-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (15.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Nicht alle Tage komme es vor, dass eine Investmentbank ihr Votum für ein Unternehmen gleich um zwei Stufen anhebe. Im besagten Fall hätten die Analysten von Deutschen Bank Research ihre Einschätzung für die easyJet-Aktie von "sell" auf "buy" geändert.Das neue Anlageurteil für das Papier der britische Fluggesellschaft resultiere aus den deutlich verbesserten Aussichten für den Konsum in Großbritannien, habe der Analyst Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorgelegten Studie geschrieben. Angesichts der Bedeutung der britischen Verbraucher für die Billig-Fluggesellschaft hätten sich damit deren Perspektiven deutlich aufgehellt. Daraufhin habe Deutsche Bank Research das Kursziel deutlich von 410 auf 580 GBp angehoben. Ausgehend von einem derzeitigen Kurs bei 490 GBp ergebe sich somit ein Aufwärtspotenzial von knapp 20%.easyJet sei 1995 von der Familie Haji-ioannou gegründet worden. Mit knapp 15% stehe das britische Unternehmen weiterhin mit einem ansehnlichen Teil im Eigentum der Familie, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2023)Börsenplätze easyJet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:5,59 EUR -0,89% (15.02.2023, 13:28)