Börsenplätze easyJet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs easyJet-Aktie:

6,158 EUR +3,18% (24.01.2024, 13:12)



LSE-Aktienkurs easyJet-Aktie:

5,27 GBP +3,74% (24.01.2024, 13:03)



ISIN easyJet-Aktie:

GB00B7KR2P84



WKN easyJet-Aktie:

A1JTC1



Ticker-Symbol easyJet-Aktie:

EJT1



LSE-Symbol easyJet-Aktie:

EZJ



NASDAQ OTC-Symbol easyJet-Aktie:

EJTTF



Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens basieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (24.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Billig-Fluganbieters easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe.Obwohl die wirtschaftliche Stimmung alles andere als gut sei, scheinen Verbraucher beim Thema Reisen weiterhin nicht bereit zu sein, irgendwelche Abstriche machen zu wollen. Dies würden die Quartalszahlen der Billig-Airline easyJet belegen.Die Fluggesellschaft habe am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt und dabei einen Verlust von 147 Millionen Euro vermeldet und sei damit etwa 7 Millionen niedriger gewesen als ein Jahr zuvor. Hintergrund für den Gesamtverlust seien im Wesentlichen auf den Gaza-Krieg zurückzuführen, da die Airline Flüge nach Israel und Jordanien seit Oktober eingestellt habe.In den letzten drei Monaten des Jahres 2023 habe der Konzern die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 14 Prozent auf 19,8 Millionen steigern können. Der Umsatz sei um 22 Prozent gesteigert worden. Die Auslastung sei mit 86 Prozent auf weiterhin sehr hohem Niveau gewesen.CEO Lundgren sei für das Jahr 2024 optimistisch gestimmt und rechne mit einer starken Nachfrage für die Sommerferien. So seien die derzeit getätigten Buchungen über denen des Vorjahres. Einziger Wermutstropfen sei der andauernde Gaza-Konflikt, hier rechne Lundgren mit einer Belastung von umgerechnet 46 Millionen Euro. Die Aussagen würden von der Börse honoriert, aktuell könne die Aktie mehr als vier Prozent zulegen.easyJet sei Mitglied im "Der Aktionär" Familienunternehmen-Index und habe dort hinter dem deutschen IT-Dienstleister Bechtle die höchste Indexgewichtung. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABS könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von elf europäischen Familienunternehmen teilhaben. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.