"In Bezug auf Deutschland, zeigen unsere neuesten Daten des Retail Investor Beat, dass zahlreiche Privatanleger danach streben, dieser Entwicklung vorauszueilen, indem sie ihre Portfolios entsprechend anpassen und dabei gleichzeitig einige Gewinne aus den Giganten der "Magnificent 7" realisieren."



Basierend auf den RIB-Daten werden die meisten Privatanleger in Deutschland ihre Strategie angesichts des sich wandelnden wirtschaftlichen Umfelds anpassen. Dabei planen 52 Prozent, ihre Portfolios vor den prognostizierten Zinssenkungen und einer möglichen Marktrotation neu auszugleichen. Insbesondere jüngere Anleger führen diese Anpassungen an, wobei 64 Prozent der Investoren im Alter von 18 bis 34 Jahren angeben, dass sie bereits ihr Portfolio neu ausbalanciert haben oder dies vor den Zinssenkungen tun werden, im Vergleich zu nur 42 Prozent der über 55-Jährigen.



Von denjenigen, die beabsichtigen, ihre Portfolios neu auszubalancieren, ist die häufigste geplante Änderung eine Erhöhung der Investitionen in Aktien (54 Prozent), gefolgt von geringeren Bargeldbeständen (35 Prozent).



Laidler fügt hinzu: "Millennials und die Gen Z haben in ihren frühen Erwachsenenjahren turbulente Zeiten erlebt, darunter die Auswirkungen der globalen Finanzkrise und einer weltweiten Pandemie. Dies könnte erklären, warum jüngere Anleger am flexibelsten sind, wenn es darum geht, ihre Portfolios angesichts großer wirtschaftlicher Veränderungen anzupassen. Zusätzlich zeigen sie ein erhöhtes Maß an Raffinesse in ihren Anlagefähigkeiten, indem sie Momente der Gelegenheit erkennen und frühzeitig handeln."



Obwohl ein Viertel der Anleger plant, im Jahr 2024 auf große Technologieaktien zu verzichten, zeigt die Studie auch, dass viele dem Sektor weiterhin treu bleiben. Dabei geben 22 Prozent an, dass sie in diesem Jahr mehr in die "Magnificent 7" investieren werden als im letzten Jahr, während 35 Prozent planen, ihre aktuelle Allokation in diesen Aktien beizubehalten.



Darüber hinaus gaben Privatanleger an, dass sie im Jahr 2024 am ehesten den Technologiesektor (19 Prozent) priorisieren werden, gefolgt von Immobilienanlagen (REITS) (9 Prozent). Parallel dazu wächst die Anzahl der Anleger, die Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz halten, weiter an. Im ersten Quartal 2024 stieg dieser Anteil von 31 Prozent auf 34 Prozent. (26.03.2024/ac/a/m)







