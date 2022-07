Neben der desaströsen Börsen-Performance von Robinhood, das aktuell noch auf eine Marktkapitalisierung von 6,8 Milliarden Dollar komme, dürfte auch die schlechte Stimmung am Kryptomarkt zum Scheitern des Deals beigetragen haben. eToro habe sich zuletzt stark auf das Segment Krypto-Trading fokussiert.



Für die Fintech-Investorin Betsy Cohen, die hinter Fintech Acquisition Corp. V stehe, sei der geplatzte eToro-Deal bereits die zweite gescheiterte Fusion in diesem Jahr. Bereits Anfang März habe sie den Zusammenschluss mit Pico Quantitative Trading absagen müssen.



Der abgesagte Börsengang von eToro stehe sinnbildlich für das Ausmaß, in dem sich das Umfeld für Fintechs in den letzten 15 Monaten verändert habe. "Der Aktionär" habe bereits im Dezember dazu geraten, einen Bogen um die Aktie von Fintech Acquisition Corp. V zu machen. Da es unwahrscheinlich ist, dass der SPAC in den nächsten sechs Monaten ein neues Übernahmeziel findet, hat diese Einschätzung weiter Bestand, so Benjamin Heimlich. (01.07.2022/ac/a/n)



eToro ist ein Social-Trading- und Multi-Asset- Brokerage-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanz- und Copy-Trading- Diensten fokussiert.

