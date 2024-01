NASDAQ-Aktienkurs eBay-Aktie:

42,14 USD -1,63% (09.01.2024, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol eBay-Aktie:

EBA



NASDAQ-Symbol eBay-Aktie:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (10.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Goldman Sachs hat die Bewertung für die Aktie von eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY) auf "sell" mit einem unveränderten Kursziel von 38 US-Dollar belassen, nachdem die Coverage übertragen wurde.Goldman Sachs gehe davon aus, dass sich die Budgets der Verbraucher weiterhin weg von diskretionären Gütern und hin zu lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen verlagern würden. Das Researchhaus erwarte, dass sich der Wettbewerbsdruck durch die asiatischen E-Commerce-Plattformen, der im Jahr 2023 zugenommen habe, im Jahr 2024 noch verstärken werde, was sich negativ auf das Wachstum und die Margen auswirken werde. Goldman gehe davon aus, dass die Verbraucher ihre Ausgaben weiterhin auf skalierte Plattformen konzentrieren würden, die ein breiteres Sortiment, schärfere Preise und schnellere Versandzeiten anbieten könnten, was zu Lasten kleinerer Anbieter gehe.Goldman Sachs stuft die eBay-Aktie mit dem Rating "sell" ein. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze eBay-Aktie:Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:38,18 EUR -1,01% (10.01.2024, 14:02)