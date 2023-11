NASDAQ-Aktienkurs eBay-Aktie:

40,23 EUR -0,76% (06.11.2023, 16:21)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol eBay-Aktie:

EBA



NASDAQ-Symbol eBay-Aktie:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (06.11.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Securities:

Justin Post, Analyst von BofA Securities, senkt das Kursziel für die Aktie von eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY) von 52 auf 46 USD.

eBay veröffentliche am 7. November die Ergebnisse für das dritte Quartal. BofA gehe davon aus, dass eBay die Marktschätzungen angesichts der Verkehrstrends und der Kommentare von MasterCard zu den Ausgaben in Europa erfüllen werde, aber für das vierte Quartal liege seine Einschätzung leicht unter den Markterwartungen und das Unternehmen habe seine Non-GAAP EPS-Prognose für 2024 auf 4,57 von 4,77 USD aufgrund weniger aggressiver Aktienrückkäufe in seinem Modell gesenkt.

Justin Post, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von eBay unverändert mit "neutral" ein. (Analyse vom 06.11.2023)