Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (23.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Jefferies & Co:John Colantuoni, Analyst von Jefferies & Co, bewertet die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) weiterhin mit dem Votum "hold".Colantuoni merke an, dass er im Vorfeld des Auslaufens der Lock-up-Vereinbarung Mitte Oktober vermehrt Fragen zur eBay-Beteiligung an Adevinta erhalten habe. Die Analyse lege nahe, dass ein Verkauf der 33%-igen Beteiligung das bereinigte EPS für das GJ24 um 15% erhöhen könnte, wenn der Erlös für Aktienrückkäufe verwendet würde. Der Analyst sehe dies angesichts seiner Bedenken hinsichtlich des langfristigen Wachstums nicht als "thesenverändernd" an, betrachte einen Verkauf des Anteils jedoch als "einen potenziellen kurzfristigen positiven Katalysator".John Colantuoni, Analyst von Jefferies & Co, stuft die eBay-Aktie unverändert mit "hold" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 47,00 USD. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link