Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

40,845 EUR +1,38% (28.07.2023, 16:45)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

45,38 EUR +3,94% (28.07.2023, 17:24)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol eBay-Aktie:

EBA



Nasdaq-Symbol eBay-Aktie:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (28.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Ticker-Symbol: EBAY).Das Unternehmen habe ein "gesundes" zweites Quartal mit anhaltender Dynamik in den Fokuskategorien und der Werbung gemeldet, wobei alle Schlüsselkennzahlen am oder über dem oberen Ende der Prognose gelegen hätten, so die Analysten. Sie seien jedoch der Ansicht, dass die kurzfristige makroökonomische Unsicherheit und die für 2023 erwartete Margenkompression in Verbindung mit einem zusätzlichen Umsetzungsrisiko für die nächste Phase von eBay eine gewisse Vorsicht rechtfertigen würden.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die eBay-Aktie weiterhin mit "neutral" und senken das Kursziel von 49,00 auf 48,00 USD. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:41,175 EUR +3,44% (28.07.2023, 17:33)