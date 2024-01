Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

38,185 EUR +0,03% (12.01.2024, 10:25)



NASDAQ-Aktienkurs eBay-Aktie:

41,87 EUR -1,62% (11.01.2024, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol eBay-Aktie:

EBA



NASDAQ-Symbol eBay-Aktie:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (12.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Der Online-Marktplatz habe einer Geldstrafe von 3 Mio. USD zugestimmt, um Vorwürfe der Belästigung gegenüber Bloggern beizulegen, die kritisch über das US-Unternehmen berichtet hätten. In den Gerichtsdokumenten sei von emotionalem, psychologischem und physischem Terrorismus gegenüber Ina und David Steiner die Rede, wie BBC berichtet habe.Laut den Akten hätten Führungskräfte von eBay lebende Spinnen und Kakerlaken an die Steiners geschickt. Das Ehepaar sei angegriffen worden, weil es einen Newsletter produziert habe, den die Mitarbeiter nicht gemocht hätten, hätten die Staatsanwälte gesagt. Jim Baugh, der frühere leitende Direktor für Sicherheit bei eBay, habe das Ehepaar aufgrund des Newsletters ins Visier genommen. Baugh und sechs Mitarbeiter hätten demnach eine Kampagne eingeleitet, um die Steiners einzuschüchtern. Die Anwälte von Baugh hätten gesagt, er sei vom früheren eBay-CEO Devin Wenig unter Druck gesetzt worden, die Steiners wegen ihrer Berichterstattung über das Unternehmen einzuschüchtern.eBay müsse eine Geldstrafe zahlen, die betroffenen Mitarbeiter seien kurz nach dem Vorfall entlassen worden. Der finanzielle Schaden für das US-Unternehmen sei aus Anlegersicht zu vernachlässigen. Viel entscheidender sei der Imageschaden, der durch den Vorfall entstanden sei. Die Entscheidung, die betroffenen Personen zu entlassen sei richtig und wichtig, um sich von der Aktion zu distanzieren. "Der Aktionär" habe eBay derzeit nicht auf seiner Empfehlungsliste, ein Einstieg dränge sich nicht auf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze eBay-Aktie: