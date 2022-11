Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

43,49 EUR -0,74% (23.11.2022, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

45,23 USD +0,22% (23.11.2022, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (24.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - eBay: Erste Chance - ChartanalyseDie eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) fiel nach einer fast ein Jahr andauernden Abwärtsbewegung im Oktober 2022 auf ein Tief bei 36,18 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Wenige Tage später habe die Aktie dieses Tief noch einmal getestet und sei danach nach oben gedreht. Am 10. November 2022 sei es mit dem Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zu einem mittelfristigen Kaufsignal gekommen. Im ersten Anlaufe habe sich der Widerstandsbereich um den EMA 200 allerdings als zu hohe Hürde erwiesen. Die Aktie habe in den letzten Tagen leicht zurückgesetzt und dabei ein sehr kurzfristiges log. 38,2% Retracement bei 44,47 USD vereidigt.Die eBay-Aktie habe die erste Chance, ihre Konsolidierung zu beenden und die Aufwärtsbewegung seit 13. Oktober fortzusetzen. Die Aktie könnte kurzfristig in Richtung 50,82 USD und später sogar 57,50 USD ansteigen. Sollte die Aktie doch noch unter 44,47 USD abfallen, wäre mit einem Umweg über ca. 42,00 USD zu rechnen. Es käme in diesem Fall zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich erst mit einem Rückfall unter 40,49 USD. Dann wäre mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 36,18 USD zu rechnen. (Analyse vom 23.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:44,105 EUR +1,54% (23.11.2022, 17:35)