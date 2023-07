Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

41,20 EUR +1,75% (10.07.2023)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

45,67 EUR +3,19% (10.07.2023)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol eBay-Aktie:

EBA



Nasdaq-Symbol eBay-Aktie:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (11.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Wolfe Research:Deepak Mathivanan, Analyst bei Wolfe Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, NASDAQ-Ticker-Symbol: EBAY).Der Analyst sei weiterhin der Meinung, dass der Besitz von E-Commerce-Aktien mit Aufwärtspotenzial bei Umsatz und freiem Cashflow der beste Weg sei, um in Q2 und in der zweiten Hälfte von 2023 Alpha zu generieren. Bei den Mega-Caps bevorzuge er (in dieser Reihenfolge) Meta Platforms, Amazon und Alphabet. Wolfe's Agentur-Checks im zweiten Quartal würden auf eine anhaltende Stärke in der digitalen Werbung hindeuten, und Mathivanan glaube auch, dass es derzeit eine Anteilsverschiebung von Offline-Kanälen gebe.Deepak Mathivanan, Analyst bei Wolfe Research, bewertet die eBay-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform". Das Kursziel werde von 52,00 auf 51,00 USD reduziert. (Analyse vom 10.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:41,46 EUR -0,19% (11.07.2023, 10:11)