888 Holdings

Caesars Entertainment

Anleger können Caesars Entertainment-Aktien sowohl an der London Stock Exchange als auch an der NASDAQ kaufen, wobei letztere derzeit bei 45,91 GBP notieren. Erst im Jahr 2021, als der Kurs seinen Höchststand von 92,27 GBP erreichte, stand das Unternehmen bei den Händlern hoch im Kurs. Zuletzt haben Trader festgestellt, dass die Entwicklung der Caesars Entertainment-Aktien kurzfristig völlig vorhersehbar ist, auch wenn dieses Niveau nicht wieder erreicht wurde. So folgt auf jeden Tiefstand ein schneller Anstieg, von dem die Anleger profitieren können, insbesondere wenn sie sich dafür entscheiden, Benachrichtigungen über jede Kursänderung zu erhalten.



Penn Entertainment, Inc.

Penn Entertainment, Inc. wurde 1982 gegründet und ist einer der ältesten Casino-Betreiber auf dem internationalen Markt. Boomtown und Ameristar sind zwei ihrer Top-Marken, aber es gibt noch zehn weitere aktive Marken und über 40 Standorte in Nordamerika.



Während vor allem Nordamerikaner von den Dienstleistungen des Unternehmens nutzen, haben Anleger weltweit Penn Entertainment-Aktien gekauft, insbesondere seit 2005. Der NASDAQ-Kurs des Unternehmens liegt bei 27,26 GBP und es weist eine ähnliche Erfolgsbilanz wie Caesars Entertainment aus.



Der Höchstkurs wurde nämlich im Jahr 2021 mit 107,24 GBP erreicht, um dann im weiteren Jahresverlauf schrittweise zu fallen. Obwohl der Kurs im Jahr 2022 einen deutlich niedrigeren Wert erreichte, gab es in den vergangenen Monaten ein relativ regelmäßiges Auf und Ab.



Penn Entertainment kündigte für die folgenden Jahre mehrere Wachstumsprojekte an, was viele Trader dazu veranlasste, Aktien zu kaufen, um langfristige Gewinne zu erzielen. Es lässt sich nicht abschätzen, ob ihre künftigen Investitionen rentabel sein werden. Experten sagen aber, dass das Potenzial dafür vorhanden ist.



Was man vor einer Investition in Kasinoaktien wissen sollte





Es gibt zwar viele Quellen, aus denen man die Mechanismen der Aktienmärkte und des Handels lernen kann, aber für einen optimalen Start sollten bestimmte allgemeine Richtlinien befolgt werden.



So ist die Recherche über Casino-Betreiber obligatorisch, denn das Erste, was angehende Glücksspielhändler erfahren sollten, sind ihre Aktienoptionen. Dazu gehört, sich über die Geschichte des Unternehmens, seinen Bekanntheitsgrad, seine Erfolge, Skandale (falls zutreffend) und seine Strategien zu informieren.



Sobald Sie sich ein klares Bild von dem Unternehmen gemacht haben, sollten Sie entweder seine Produkte ausprobieren oder alle verfügbaren Bewertungen lesen. Da zahlreiche Bewerter die Casino-Dienstleistungen gründlich analysieren, ist es ratsam, Letzteres zu tun, unabhängig davon, ob Sie die Webseiten des Betreibers besuchen.



Schlussfolgerungen zu Casino-Aktien für 2023

Angesichts des weltweiten Glücksspiels wird alles, was mit Casinos und Wetten zu tun hat, im Jahr 2023 wahrscheinlich noch profitabler werden. Daher kann der Handel mit Casino-Aktien eine gute Option für diejenigen sein, die sich auskennen.



Dieser Vorteil ist aber keine Garantie für einen Gewinn. Trader müssen immer noch vorsichtig und bereit sein, sich über alle glücksspielbezogenen Aktualisierungen zu informieren, um erfolgreich zu investieren. (12.05.2023/ac/a/m)









