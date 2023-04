Zweitens müssten Unternehmen weiterhin Giralgeld halten, ohne das sie Überweisungen nicht tätigen könnten, da die Obergrenze für das Halten des digitalen Euro bei 0 Euro liege. Inwieweit es Banken und PSPs erlaubt sein werde - aus rechtlicher und/oder aus wettbewerblicher Sicht - für die Umsetzung der Wasserfallregelung und die Verwaltung des CBDC-Kontos ein Entgelt zu nehmen, sei noch unklar.



Drittens solle die Zahlungsverkehrsanwendung der EZB lediglich die Kernfunktionen für den Zahlungsverkehr beinhalten. Wiederkehrende Zahlungen, Pay-Per-Use-Lösungen, Triggerlösungen für den Zahlungsverkehr oder andere Innovationen sollten hingegen den Privatanbietern überlassen werden. Überhaupt sollte klar sein, dass die üblichen Überweisungen von einem Girokonto auf ein anderes Girokonto (bei denen üblicherweise ebenfalls die Zentralbank zwischengeschaltet sei) weiterhin bestehen bleiben würden.



Grundsätzlich sei es möglich, dass ein Teil der Privatkunden ihr Girokonto nicht nutze und den Zahlungsverkehr ausschließlich mit ihrem CBDC-Konto durchführe, insbesondere falls diese Transaktionen dann kostenfrei sein sollten und die Transaktionen dieser Kunden das vorgesehene Limit von 3.000 bis 4.000 Euro nicht überschreiten würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem größeren Umfang geschehe, scheine aber aus den oben genannten Gründen gering zu sein.



Darüber hinaus sei festzustellen, dass der Aufbau eines parallelen Zahlungssystems aus Stabilitätsgründen grundsätzlich sinnvoll sein könne. Wenn ein größerer Zahlungsanbieter ausfalle, könne das CBDC-Zahlungssystem eingesetzt werden. Tatsächlich wäre allerdings bei dem hier vorgesehenen Modell, bei dem Unternehmen und Regierungsstellen den digitalen Euro gar nicht halten würden, sondern nur damit Überweisungen tätigen dürften, der Ausfall eines größeren Zahlungsanbieters weiterhin ein erhebliches Risiko für die Funktionsfähigkeit des Zahlungssystems. Eine echte Redundanz wäre erst geschaffen, wenn Unternehmen den digitalen Euro auf einem CBDC-Konto halten und von einem CBDC-Konto zu einem anderen CBDC-Konto Überweisungen tätigen könnten. Zugang zum digitalen Euro solle der Nutzer im Rahmen einer integrierten Lösung über bereits existierende Zahlungsverkehrsapplikationen erhalten oder durch eine App, die von der EZB bereit gestellt werde. In jedem Fall müsse das Onboarding durch eine Bank oder einen PSP geschehen. Vorgesehen sei auch die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens.



Der digitale Euro werde zunächst prioritär entwickelt, um Zahlungen innerhalb der Eurozone mit der Zentralbankwährung zu ermöglichen. Grundsätzlich sei auch daran gedacht, den internationalen Zahlungsverkehr mit Nicht-Euro-Staaten zu erleichtern, zumal dies unter den G20-Ländern als ein mögliches Ziel vereinbart worden sei. Das hätte vor allem für ausländische Bürger:innen in der Währungsunion eine wichtige Bedeutung, die monatlich Zahlungen an ihre Familien außerhalb der Eurozone schicken würden. Die Analysten der Hamburg Commercial Bank würden davon ausgehen, dass derartige Lösungen erst einige Jahre nach der Implementierung des digitalen Euro verwirklicht würden.



Festzuhalten sei noch, dass die EZB weiterhin von einer Untersuchungsphase spreche und erwähne, dass eine endgültige Entscheidung über die Einführung des digitalen Euro noch nicht getroffen worden sei. Tatsächlich sei schwer vorstellbar, dass das Projekt nicht realisiert werde. In jedem Fall sei es so, dass im nächsten Schritt die EU-Kommission bereits im laufenden Quartal eine Regulierung für einen zukünftigen digitalen Euro vorlegen solle und im Herbst die EZB entscheiden werde, ob das Projekt in die nächste Phase eintreten werde. Außerdem müsse das Europäische Parlament und der Europäische Rat (Gremium der EU-Staats- und Regierungschefs) noch über die Einführung des digitalen Euro abstimmen. Der frühestmögliche Startzeitpunkt wäre dann vermutlich 2025.



Eine grundsätzliche Frage stelle sich, wenn es um die zukünftige Ankerfunktion von Zentralbankgeld gehe. Üblicherweise sei es so, dass Bargeld für jedes Zahlungssystem eine Ankerfunktion darstelle: Das Vertrauen darauf, dass 100 Euro Giralgeld auf der Bank - dies sei privates Geld - tatsächlich 100 Euro Zentralbankgeld entspreche, könne man jeden Tag überprüfen, in dem man zum Geldautomaten gehe und 100 Euro in Bar vom Konto abhebe. Für die Bürger sei Bargeld bislang die einzige Form, in der sie Zentralbankgeld halten könnten. Wenn in den nächsten Jahren Bargeld weiter an Bedeutung verliere und vielleicht irgendwann verschwinde, wo bleibe dann die Ankerfunktion, wenn gleichzeitig das Halten von Zentralbankgeld auf 3.000 bis 4.000 Euro begrenzt sei und Unternehmen sogar überhaupt kein Zentralbankgeld halten dürften? Diese Frage bleibe nach Erachten der Analysten der Hamburg Commercial Bank ungeklärt.



Es sei gut, dass sich der digitale Euro allmählich konkretisiere. Andere Länder wie China würden nicht tatenlos bleiben und auch die privaten Zahlungsanbieter, insbesondere aus den USA, könnten ansonsten einen zunehmenden Teil des Zahlungsverkehrs kontrollieren. Der große Wurf scheine der digitale Euro dennoch nicht zu werden. Insbesondere werde die Chance vertan, die Blockchain-Technologie zu verwenden und auf diese Weise den digitalen Euro mit den entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten - etwa die Tokenisierung von Assets, den simultanen Transaktionen mit digitalen Euro und Wertpapieren oder per-per-use-Lösungen - auszustatten. Vermutlich scheue man sich, einen zu großen Schritt zu gehen, der naturgemäß mit größeren Risiken behaftet sei.



Tatsächlich könnte die EZB zu einem späteren Zeitpunkt Banken und Zahlungsanbietern erlauben, private Stablecoins auf der Basis des digitalen Euro zu emittieren, sodass auf diese Weise die Vorteile der Blockchain-Technologie gehoben werden könnten. Rein technisch wäre das bereits heute möglich, aber ohne die Rückendeckung der EZB scheinen sich Anbieter in dieser Beziehung eher zurückzuhalten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (Ausgabe vom 27.04.2023) (28.04.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Jetzt wird es allmählich ernst; das ist die wichtigste Botschaft des dritten Fortschrittberichts der Europäischen Zentralbank (EZB) über den digitalen Euro, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Denn während bislang die Öffentlichkeit im Dunkeln getappt habe, wenn es um die konkrete Ausgestaltung eines digitalen Euro gegangen sei, gehe der vergangene Woche vorgelegte Bericht der EZB ins Detail.Insbesondere werde deutlich, dass der digitale Euro - im Folgenden sei damit stets der von der EZB zu emittierende digitale Euro gemeint - in erster Linie ein Transaktionsmedium darstellen solle und alles dafür getan werde, dass er nicht in einem größeren Maßstab als Wertaufbewahrungsmittel eingesetzt werden könne. So sei für Individuen eine Obergrenze für das Halten der Zentralbankwährung vorgesehen, die sich vermutlich maximal bei 3.000 bis 4.000 Euro bewegen werde. Bei Zahlungen, die darüber hinausgehen würden, sei die sogenannte Wasserfallregelung vorgesehen: Bei einem Zahlungseingang, der über das Limit hinausgehe, werde das "überschüssige" Geld unmittelbar nach Zahlungseingang in Giralgeld umgewandelt. Wenn man wiederum eine Zahlung machen möchte, die über das Limit hinausgehe, werde kurz vor der Transaktion der entsprechende Betrag vom Giralgeldkonto abgebucht, in den digitalen Euro gewandelt und dann überwiesen. Dieser Fall werde auch als "umgekehrter Wasserfall" bezeichnet.Unternehmen und Gebietskörperschaften dürften im Grunde genommen überhaupt nicht den digitalen Euro halten, hier gelte eine Obergrenze von 0 Euro. Ganz richtig sei das nicht, weil auch für sie die Wasserfallregelung gelte, sodass für eine gedankliche Sekunde diese Institutionen bei Transaktionen doch digitalen Euro halten würden, bevor der Betrag überwiesen werde bzw. kurz nach Empfang auf das Bankkonto weitertransferiert werde.Schon an dieser Stelle lasse sich festhalten: Mit dem digitalen Euro solle eine parallele Zahlungsinfrastruktur aufgebaut werden. Die digitale Zentralbankwährung (CBDC bzw. Central Bank Digital Currency) sei keineswegs als Substitut für Bargeld geplant, denn Bargeld könne man theoretisch in unbegrenzter Menge halten, dem Halten des digitalen Euro dagegen seien dagegen enge Grenzen gesetzt. Individuen dürften auch nur eine begrenzte Anzahl von CBDC-Konten halten.Erstens seien Banken und PSPs als die Institutionen vorgesehen, die das Onboarding von Kunden durchführen würden, die ein Konto für den digitalen Euro einrichten möchten. In diesem Zusammenhang müssten die üblichen Überprüfungen (wie zum Beispiel das Know Your Customer-Verfahren) durchgeführt werden.