Software Entwickler und Programmierer

Elektriker, Elektroinstallateure und Elektroingenieure

Krankenpfleger

Spätestens die Corona-Krise hat gezeigt, wie abhängig das Gesundheitswesen von Pflegepersonal ist. Krankenschwestern und -pfleger werden dringend gesucht und so sollte es nicht schwer fallen, eine passende Stelle zu finden. Dieser Beruf ist allerdings sehr anspruchsvoll, sowohl was die Ausbildung angeht, als auch die späteren Tätigkeiten und vor allem die Arbeitszeiten. Man sollte sich also gründliche Gedanken darüber machen, ob dieser Beruf zu einem passt, ehe man sich für eine Ausbildung in diesem Bereich bewirbt. Dank des demographischen Wandels kann man davon ausgehen, dass Pflegepersonal in den kommenden Jahren noch notwendiger wird.



Kundenberater und Account-Manager

In diesem Bereich werden ebenfalls dringend Mitarbeiter gesucht. Ein Vorteil hier ist, dass es häufig Möglichkeiten für Quereinsteiger gibt. Da zwischenmenschliche Kompetenz häufig entscheidender ist, als schulische Leistungen, kann man als Kundenberater oder Account Manager auch einen Job finden, wenn man in diesem Bereich bisher kaum Erfahrungen gesammelt hat. Als Kundenberater sollte man vor allem Geduld mitbringen und in der Lage sein, sich an vorgegebene Abläufe zu halten. Dafür gibt es ein unglaubliches breites Spektrum an Unternehmen, bei denen man einsteigen kann. So ist es möglich als erfahrener Berufsberater einige Jahre in einem Betrieb für Eventreisen zu arbeiten und anschließend bei einem Unternehmen für Kosmetikprodukte anzufangen. Eine geregelte Ausbildung existiert nicht, man wird also in der Regel vom Betrieb eingearbeitet, wenn man als Kundenberater anfangen möchte.



Handelsvertreter

Handelsvertreter sind Menschen, die als selbstständige Gewerbetreibende damit betraut sind für andere Unternehmen Geschäfte zu vermitteln oder in deren Namen Geschäfte abzuschließen. Man kann sich auch bei Handelsvertretern bewerben und dort als Angestellter anfangen. Dabei wird man meist mit der Betreuung von Bestandskunden betraut. Auch im Außendienst kann man als Handelsvertreter arbeiten. Dabei fährt man bei Kunden vorbei, informiert sie über neue Produkte und führt Verkaufsgespräche. Die Arbeit eröffnet einem viele Aufstiegschancen und bietet nicht selten ordentliche Verdienstmöglichkeiten. Außerdem bekommt man als Außendienstmitarbeiter für gewöhnlich einen Dienstwagen, den man in der Regel auch privat nutzen kann und provisionsbasierte Zuschläge. Wenn man Verkaufsgeschick besitzt kann in diesem Bereich echte Karriere machen.



So findet man die Jobangebote für die begehrtesten Berufe in Deutschland

Um eine passende Stelle in dem Bereich zu finden, für den man sich interessiert, muss man meistens etwas suchen. Es gibt allerdings verschiedene Plattformen, die einem die Suche nach einem interessanten Job wesentlich erleichtern können. Hier werden einige Jobbörsen aufgelistet, bei denen man gezielt nach Stellen in einzelnen Tätigkeitsfeldern suchen kann. Die Anfragen lassen sich auch auf eine Region und bestimmte Anstellungsmodelle eingrenzen.



Xing

StepStone

Monster.de

Jobscout24

Indeed

LinkedIn

Wenn man sich bei diesen Plattformen anmeldet, kann man häufig einen elektronischen Lebenslauf hinterlegen. Dadurch können Headhunter sehen, welche Gebiete einen interessieren und wofür man qualifiziert ist, um anschließend selbst Anfragen zu versenden. So wird man mit neuen Jobangeboten versorgt, ohne dass man aktiv danach suchen muss.



Bei diesen Seiten kann man in der Regel auch weitere Informationen finden, die einem dabei helfen eine lukrative Stelle zu entdecken. Dabei geht es um Artikel zu Steuern, Arbeitsrecht, Durchschnittslöhnen und Bewerbungsvorgängen und vielen weiteren Themengebieten. Wenn man sich in einer neuen Branche nach einem Job umschaut, schadet es nicht sich zu informieren. (27.07.2022/ac/a/mb)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Je nach aktuellem Arbeitsmarkt sind unterschiedliche Jobs dringender gesucht als andere. Das kann vor allem eine Rolle spielen, wenn man selbst dringend nach Arbeit sucht und in einem Bereich starten will, in dem man gute Aussichten auf eine Stelle hat. Auch beim Gehalt kann es einem einen Verhandlungsvorteil geben, wenn in einem Berufsfeld dringend Mitarbeiter gesucht werden. Es lohnt sich also in jedem Fall, wenn man sich ein bisschen informiert, ehe man sich für einen Bereich entscheidet. Auch wenn man gerade erst seine Schule oder Ausbildung abgeschlossen hat können einem diese Jobs Orientierung bieten.Hier findet sich eine Auflistung der Jobs, die in Deutschland gerade besonders gebraucht werden. Auch wenn man aus dem Ausland nach Deutschland zieht kann das ein interessanter Ansatz sein, um Jobs mit guten Aufstiegschancen zu entdecken. Viele Jobs kommen neben ihren Verdienstmöglichkeiten auch mit anderen Vorteilen einher. Ähnliches kann man bei Online Casinos beobachten, die einem häufig Boni bieten, wenn man sich auf der Webseite anmeldet. In diesem Zusammenhang sollte man sich vielleicht einmal die Angebote des Ice Casino anschauen.In der IT-Branche wird gerade händeringend nach Angestellten gesucht. Diese werden häufig recht gut bezahlt und bieten die Möglichkeit sich selbst fortzubilden. Darüber hinaus sind Jobs in der IT-Branche normalerweise mit alternativen Arbeitsmodellen machbar. So kann man zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten oder sich die Arbeitszeiten flexibel einteilen. Wenn man ein Fable für Technik hat und sich vielleicht auch in seiner Freizeit mit Programmiersprachen auseinandersetzt, kann man hier interessante und lukrative Stellen finden.Auch dieses Berufsfeld bietet interessante Aufstiegschancen und einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Eine Ausbildung in diesem Bereich ist bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ebenso möglich wie bei großen Betrieben. Durchschnittlich verdient man als Elektriker 15 Euro pro Stunde. Als Elektriker ist man für die korrekte Installation von Beleuchtungen, Sprechanlagen und anderen Systemen zuständig. Um einen Ausbildungsplatz in diesem Bereich zu bekommen sollte man gute Noten in Mathe, Physik und Technik/Werken mitbringen.