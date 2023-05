Börsenplätze cyan-Aktie:



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (10.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum spekulativen Kauf der Aktie der cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR), senkt aber das Kursziel von 5,10 auf 3,60 Euro.cyan habe im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,5 Mio. Euro erzielt und sei damit auf Vorjahresniveau geblieben. Das Ergebnis habe dennoch deutlich verbessert werden können, sei aber, wie zu erwarten gewesen sei, klar im negativen Bereich geblieben. Das EBITDA und das EBIT hätten bei -8,4 bzw. -14,0 Mio. Euro gelegen, der Nettoverlust sei aufgrund - nicht liquiditätswirksamer - steuerlicher Effekte sogar auf -16,5 Mio. Euro angewachsen. Auch der Cashflow sei kräftig verbessert worden, aber mit -6,8 Mio. Euro (Vorjahr: -10,6 Mio. Euro) noch im negativen Bereich geblieben.Insgesamt seien die Zahlen enttäuschend ausgefallen, was vor allem auf die noch immer fehlende Betriebsgenehmigung für einen sehr großen Neukunden im Bereich OSS/BSS zurückzuführen sei Hierdurch sei der Umsatz des Segments statt des anvisierten Wachstums geschrumpft. Demgegenüber sei das Cybersecurity-Geschäft letztes Jahr zweistellig gewachsen. Vor allem aber habe cyan hier die Basis der aktiven Kunden auf 10 erhöhen können, was sich nach Unternehmensangaben inzwischen in einer stark steigenden Nutzerzahl niederschlage.Zu den Highlights würden hier die rasch vollzogenen Vertriebsstarts in Polen, Griechenland und beim bisherigen OSS/en habe. Die stark steigenden Endnutzerzahlen würden sich erfahrungsgemäß mit einigen, je nach Projekt, Wochen bis Monaten Verzögerung auf die Erlöse auswirken, was cyan nach eigener Aussage derzeit in einer dynamischen Entwicklung der ARR wahrnehme. Dementsprechend wolle cyan dieses Jahr wieder kräftig wachsen und den Umsatz auf 10,5 bis 13,5 Mio. Euro steigern, wobei der untere Rand im Wesentlichen schon durch das sich abzeichnende Wachstum des Cybersecurity-Segments erreichbar sein sollte. Da den zusätzlichen wiederkehrenden Einnahmen in dem Segment kaum variable Kosten gegenüber stünden, sollten durch das Umsatzwachstum der Verlust weiter deutlich reduziert und der Cashflow in Richtung Breakeven verbessert werden.Die reduzierten Schätzungen, die marktbedingte Erhöhung des Diskontierungszinssatzes und die im Zuge der jüngsten Sachkapitalerhöhung gestiegene Aktienzahl hätten aber eine sehr deutliche Reduktion des Kursziels bewirkt. Mit 3,60 Euro (bisher: 5,10 Euro) biete es im Vergleich mit dem aktuellen Kurs dennoch ein dreistelliges Kurspotenzial. Eine zentrale Begründung dafür sei die Erwartung, dass sich die wiederkehrenden Cybersecurity-Erlöse nun endlich in einem dynamischen Hochlauf befinden würden, was bereits in den Halbjahreszahlen sichtbar sein sollte.Auf dieser Grundlage bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse das Urteil "speculative buy" für die cyan-Aktie. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link