Nach Ansicht des Digitalisierungsexperten Bartsch muss der verstärkte Einsatz von KI jedoch nicht zwangsläufig entfremdend wirken: "Innovative Fintechs decken durch datenbasierte Analysen bei der Kreditvergabe häufig Details und Zusammenhänge auf, die der Hausbank bisher verborgen geblieben sind. Dadurch werden versteckte Potenziale der Unternehmen sichtbar. Zudem haben die Beraterinnen und Berater mehr Raum für das individuelle Gespräch, da zeitaufwändige Routineaufgaben automatisiert werden. Bei creditshelf setzen wir bewusst auf die Kombination aus modernster Technologie und persönlicher Beratung. Digitalisierung ist für uns seit der Firmengründung ein Werkzeug, das individuelle und persönliche Beratung ermöglicht."



Kreditnehmer profitieren von mehr Alternativen am Kreditmarkt



Angesichts der Zinswende und grassierender Rezessionsängste empfiehlt Prof. Dr. Dirk Schiereck von der TU Darmstadt den Unternehmen, auch innovative Finanzierungsmodelle zu nutzen: "Eine zu starre Bindung an die Hausbank verhindert oft eine optimale Finanzierungsstruktur. Denn für innovative Finanzierungsmöglichkeiten brauchen Kreditgeber und Kreditnehmer flexible Gestaltungsspielräume. Mittelständische Unternehmen sollten daher einen Finanzierungspartner wählen, bei dem die Kreditkonditionen nicht nur von historischen Finanzkennzahlen und vorhandenen Sicherheiten bestimmt werden, sondern auch von Daten, die die Performance der Investition belegen und jederzeit überprüfbar machen."



Schiereck leitet das Fachgebiet Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt und hat den "Finanzierungsmonitor 2023" wissenschaftlich begleitet. Sein Fazit: "Die Kreditaufnahme wird schwieriger. So geben 87 Prozent der Unternehmen an, dass sich der Zugang zu Krediten für den Mittelstand in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert hat. Bezogen auf das eigene Unternehmen sehen sich zwei von drei Befragten in einer schlechteren Situation als noch vor einem Jahr. Ein möglicher Ausweg aus dieser Sackgasse ist der verstärkte Einsatz digitaler Technologien, damit Kreditgeber aus den verfügbaren Daten fundiertere Entscheidungen ableiten können."



Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2023"



Die Studie "Finanzierungsmonitor 2023" beruht auf einer im Juli 2023 durchgeführten Befragung des digitalen Unternehmensfinanzierers creditshelf (www.creditshelf.com). Insgesamt nahmen 225 Finanzentscheider aus mittelständischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen an der Befragung per Online-Erhebung durch ein Marktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlich begleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. (13.10.2023/ac/a/m)







