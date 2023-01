Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von rund 303 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (12.01.2023/ac/a/nw)



clearvise dürfte das Jahr 2022 dank einer kräftigen Ausweitung der Produktion und hohen Strompreisen mit einem sehr starken Umsatz- und Ertragswachstum abgeschlossen haben, das Management habe die Prognose im Jahresverlauf mehrfach erhöht. Die politischen Regelungen für eine Abschöpfung der Zusatzerträge aus den hohen Marktpreisen würden aber auch für 2023 Spielraum für höhere Einnahmen lassen, als diese aus den gesicherten Tarifen resultieren würden.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten daher ihre Schätzungen etwas angehoben. Zugleich würden die gestiegenen Marktzinsen für einen höheren Diskontierungszinssatz sorgen. Per Saldo sei das Kursziel mit 3,70 Euro (zuvor: 3,90 Euro) leicht zurückgegangen, der Wert liege aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Aktienanalysten von SMC Research würden das Unternehmen ganz klar als nachhaltigen Profiteur der geänderten Marktbedingungen einstufen und sähen das im Marktwert nicht angemessen berücksichtigt.Unser Urteil lautet weiterhin "buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, zur Aktie von clearvise in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)