Börsenplätze clearvise-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,42 EUR +1,68% (18.07.2022, 13:07)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (18.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise habe mit der Pacifico Renewables Yield AG ein MoU zur Übernahme des 166 MW-Pacifico-Wind- und Solarportfolios unterzeichnet. Nach Abschluss der Transaktion würde das clearvise-Portfolio auf einen Schlag um 55% von 303 MW auf 469 MW wachsen und clearvise zum zweitgrößten börsennotierten deutschen Grünstrom-Independent Power Producer (IPP) machen. Pacifico würde mit einem Anteil von langfristig ca. 40% Ankeraktionär von clearvise werden. Der Analyst halte die Transaktion für vorteilhaft für clearvise. Sie würde die Asset- und Eigenkapitalbasis deutlich stärken und diversifizieren, die Finanzkraft erhöhen, und zu Skalenvorteilen beim Assetmanagement führen.Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion werde Dr. Karsten von Blumenthal das Pacifico-Portfolio in seine Schätzungen integrieren. clearvise habe jüngst für 34 MW Power Purchase Agreements (PPAs) abgeschlossen, die die hohen Strompreise bis Jahresende absichern würden. Das Unternehmen profitiere davon, den Strom aus den deutschen Grünstromanlagen zu den im Vergleich zu den Einspeisevergütungen teilweise doppelt bis vierfach so hohen Preisen zu verkaufen. Der Analyst gehe davon aus, dass die seit Jahresbeginn hohen Marktwerte für Wind- und Solarstrom in Deutschland bis zum Jahresende bestehen bleiben würden, da kein Ende der russischen Invasion in der Ukraine und der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland nach Europa absehbar sei. Der Analyst erhöhe daher seine Umsatzprognose für 2022E von EUR 44,6 Mio. auf EUR 49,9 Mio. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 3.80.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link