Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,40 EUR -2,44% (24.11.2022, 15:54)



Xetra-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,40 EUR -1,16% (24.11.2022, 15:05)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (24.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise plane eine Kapitalerhöhung von bis zu EUR 25 Mio. durch die Ausgabe von bis zu 12 Mio. Aktien zu EUR 2,10 pro Aktie. Die Kapitalerhöhung diene der Finanzierung des geplanten Grünstrom-Portfolio-Wachstums und sei insbesondere für die Übernahme des Tion-Portfolios (159 MW) sowie zwei weiterer Solarprojekte mit einer Leistung von zusammen ca. 49 MW bestimmt. Nach erfolgreicher Umsetzung aller drei Projekte werde das Grünstromportfolio eine Kapazität von ca. 511 MW haben (gegenwärtig: 303 MW). Der Analyst unterstelle eine erfolgreiche Platzierung und habe sein Modell entsprechend angepasst. Bei kaum veränderten Schätzungen ergebe sein aktualisiertes DCF-Modell weiterhin ein Kursziel von EUR 3,70.Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, bestätigt seine Kaufempfehlung für die clearvise-Aktie. (Analyse vom 24.11.2022)Börsenplätze clearvise-Aktie: