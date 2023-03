Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:

Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (31.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Pelion Green Future habe letzte Woche den mehrheitlichen Verkauf der Tion Renewables AG an das norwegische Unternehmen EQT Active Core Infrastructure bekannt gegeben, das plane, Tion von der Börse zu nehmen. Tion halte einen Anteil von 18,4% an clearvise. EQT habe bekannt gegeben, dass das Memorandum of Understanding (MoU) mit clearvise nicht wie ursprünglich beabsichtigt umgesetzt werde. Daraufhin habe clearvise das MoU, das die Übernahme des Tion-Grünstromportfolios (158 MW) beinhaltet habe, gekündigt. Damit finde der große Wachstumssprung nicht statt. clearvises Wachstumsstrategie sei aber weiterhin intakt. Mit einem Grünstromportfolio von gut 300 MW und einer aktiven Wind- und PV-Projektpipeline von derzeit knapp 450 MW halte der Analyst clearvises Ausbauziel von 1.000 MW bis 2025 (750 MW operative Erzeugungskapazität und 250 MW gesicherte Pipeline) weiterhin für gut erreichbar.Da der Analyst das Tion-Portfolio bisher nicht in sein Wachstumsmodell integriert habe, würden sich seine Schätzungen und die Bewertung von clearvise nicht ändern. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 3,70. EQTs Plan, Tion von der Börse zu nehmen, könnte auch bei clearvise Übernahmespekulationen auslösen, denn mit der Tion-Übernahme sei EQT mit ca. 18% größter Aktionär von clearvise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze clearvise-Aktie: