Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (14.09.2022/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise habe endgültige H1-Zahlen vorgelegt, die die vorläufigen Zahlen bestätigen würden. Das Unternehmen habe Umsatz (+66% J/J auf 26,5 Mio. Euro) und bereinigtes EBITDA (+80% auf 20,6 Mio. Euro) kräftig gesteigert. Die Gründe dafür seien eine deutlich gestiegene Stromproduktion (+33% auf 248 GWh) und wesentlich höhere Strompreise gewesen. Das Nettoergebnis habe sich von -1,6 Mio. Euro auf 4,0 Mio. Euro verbessert.Angesichts anhaltend hoher Strompreise würden die Analysten von First Berlin damit rechnen, dass clearvise ihre bereits zweimal angehobene Guidance im Jahresverlauf erneut erhöhen werde. Allerdings dürfte das extrem hohe Strompreisniveau für Nicht-Erdgas-Stromerzeugung durch regulative Eingriffe in das Marktdesign seitens der EU nicht mehr von langer Dauer sein. Im Raum stehe bisher ein Höchstpreis zwischen 180 und 200 Euro/MWh.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine Kaufempfehlung für die clearvise-Aktie. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link