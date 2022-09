Börsenplätze clearvise-Aktie:



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 378 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (14.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) weiterhin mit "buy" ein.Das clearvise-Management kalkuliere seine Jahreseinnahmen und -erträge konservativ ausschließlich mit den bereits gesicherten Tarifen aus der Einspeisevergütung und PPAs. Mehreinnahmen aus der Direktvermarktung, die aus den aktuell hohen Marktpreisen resultieren würden, würden daher nach ihrer Realisierung zu Prognoseanhebungen führen.Infolgedessen seien die Ziele für das Gesamtjahr zuletzt deutlich angehoben worden. Sei mit dem Geschäftsbericht zunächst ein Umsatz für das aktuelle Geschäftsjahr von 40 bis 45 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden, sei die Spanne Anfang August auf 47 bis 51 Mio. Euro und Ende August auf 50 bis 54 Mio. Euro angehoben worden. Bei kurzfristig weitgehend fixer Kostenbasis habe das einen ähnlich starken Effekt auf das EBITDA, das zunächst auf 28 bis 32 Mio. Euro taxiert worden sei, dann auf 35 bis 38 Mio. Euro und schließlich auf 37 bis 41 Mio. Euro.Inwieweit im nächsten Jahr ähnliche positive Effekte zu beobachten sein würden, sei aktuell noch unsicher, zum einen wegen der stark gestiegenen Marktvolatilität, zum anderen wegen absehbarer Markteingriffe zur Preisdämpfung, die sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene vorbereitet würden.Die clearvise-Aktie bietet damit weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial, daher lautet das Urteil nach wie vor "buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link