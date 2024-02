(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, stufen die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) in einer aktuellen Aktienanalyse mit "kaufen" ein.Die clearvise AG sei ein unabhängiger Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europaweit ausgerichteten Beteiligungsportfolio aus Onshore-Wind- und Solarparks sowie einer Biogasanlage. Das aktuelle Portfolio bestehe aus 17 Windparks, 20 Solaranlagen und einer Biogasanlage. Das Portfolio sei mit festen Einspeisevergütungen ausgestattet und biete damit eine planbare Einnahmequelle in einem sehr dynamischen und volatilen Marktumfeld.Insbesondere Projekte in der Größenordnung von 5 MW bis 50 MW mit festen Einspeisetarifen würden bevorzugt realisiert und den Sweet Spot des Unternehmens darstellen. Im Rahmen der Wachstumsstrategie clearScale2025 strebe clearvise bis 2025 eine Portfoliogröße von 1 GW an (750 MW in Betrieb und 250 MW in der Pipeline). Die vertraglich gesicherten Projekte mit einer installierten Leistung von 334 MW seien ein wichtiger Meilenstein zur Erreichung des mittelfristigen Ziels bis Ende 2025.Mit 276,7 GWh (1. HJ 2022: 246,9 GWh) habe clearvise die gesamte Stromproduktion im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,1% steigern können. Der Konzernumsatz habe sich im ersten Halbjahr 2023 auf 23,4 Mio. EUR belaufen (VJ: 26,5 Mio. EUR). Dies entspreche einem Rückgang von rund 12% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Strompreise gegenüber dem exorbitant hohen Niveau des Vorjahres auf einem deutlich niedrigeren, aber immer noch hohen Niveau stabilisiert hätten. Insbesondere in Deutschland seien die Strompreise und damit die durchschnittlich erzielten Nettopreise im Portfolio von clearvise zwar deutlich gesunken. Analog zum Umsatzrückgang habe das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr mit 16,8 Mio. EUR um 18,4% unter dem Vorjahreswert gelegen (VJ: 20,6 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge habe dementsprechend bei 71,9% gelegen (VJ.: 78,0%) und aber damit weiterhin auf einem hohen Niveau.Darüber hinaus habe clearvise im Oktober den Abschluss des Verkaufs ihrer finnischen Windparks mit einer Gesamtleistung von 29,7 MW an Nuveen Infrastructure bekannt gegeben. Das Management habe beschlossen, sich aus dem finnischen Markt zurückzuziehen, da dieser hinsichtlich Größe und Preisgestaltung nicht mehr der Investitionsstrategie von clearvise entspreche. Darüber hinaus habe der Markteintritt in Italien erfolgreich abgeschlossen und eine weitreichende Entwicklungskooperation mit einem italienischen Projektentwickler unterzeichnet werden können. Das Portfolio umfasse fünf PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 125 MWp. Die Errichtung und Inbetriebnahme der PV-Projekte sei für 2025/2026 geplant. Damit werde die Expansionsstrategie weiter aktiv umgesetzt.Auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln Marcel Schaffer und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, daher für die clearvise-Aktie ein Kursziel von 3,60 EUR und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze clearvise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs clearvise-Aktie:2,04 EUR -0,49% (09.02.2024, 09:07)XETRA-Aktienkurs clearvise-Aktie:2,05 EUR -0,49% (08.02.2024, 17:36)ISIN clearvise-Aktie:DE000A1EWXA4WKN clearvise-Aktie:A1EWXATicker-Symbol clearvise-Aktie:ABOKurzprofil clearvise AG:Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. (09.02.2024/ac/a/nw)